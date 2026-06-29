Estabilizado durante la madrugada el incendio forestal en Forcall (Castellón)

Castellón, 29 jun (EFE).- Los medios de extinción de incendios han estabilizado el incendio forestal de Forcall, en Castellón, que fue declarado ayer domingo por la tarde al extenderse el fuego de vegetación provocado por un camión accidentado que había quedado en un barranco.

El incendio ha sido estabilizado a las 03:30 horas de este lunes, según ha indicado Emergencias de la Generalitat a partir de la información dada por el Consorcio de Bomberos de Castellón.

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Al anochecer se retiraron los medios aéreos y el dispositivo terrestre, integrado por ocho unidades de bomberos forestales con ocho autobombas, ha continuado trabajando durante toda la noche.

El incendio se inició en un camión que resultó accidentado la semana pasada y había quedado en un barranco y se propagó a la vegetación de la zona. Posteriormente el incendio se reclasificó a forestal.

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El Centro de Coordinación de Emergencias estableció la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales, que establece la situación de emergencias por incendios que pueden afectar gravemente a bienes forestales y, en su caso, afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal.

A la zona se movilizaron cinco medios aéreos de la Generalitat, dos aviones anfibios del Ministerio para la Transición Ecológica y otro medio aéreo de Cataluña, además de medios terrestres y un SAMU preventivo. EFE

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