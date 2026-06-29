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En julio vuelven 'La casa de la pradera' y Anya Taylor-Joy con ‘Lucky’

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Madrid, 29 jun (EFE).-  En julio llega el calor y nada mejor que las series para resguardarse. Regresan 'La casa de la pradera', con una nueva adaptación, y Anya Taylor-Joy con el thriller de acción 'Lucky', mientras que los amantes de 'The Big Bang Theory' están de enhorabuena, pues se estrena un spin-off del excéntrico dependiente de la tienda de cómics Stuart.

'Olivia' (Disney+, 1 julio)

Comedia familiar donde Mario Rey (Pablo Chiapella), un famoso hombre del tiempo, se refugia con su hija en el olivar de su padre (Nancho Novo), con quien lleva 30 años sin hablarse. Un reencuentro forzoso que abrirá viejas heridas y nuevas oportunidades.

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'Elle' (Amazon Prime Video, 1 julio)

Precuela que cuenta los años de instituto de Elle Woods, protagonista de 'Una rubia muy legal'. Lexi Minetree asume el papel principal en esta serie juvenil que llega para explicar las experiencias que la convirtieron en este personaje icónico salido de la pluma de Amanda Brown.

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'Memoria de un asesino' (Movistar Plus+, 2 julio)

El mítico actor Patrick Dempsey, culpable de enamorar a las audiencias en los 2000 con ‘Anatomía de Grey’, regresa para protagonizar este thriller en el que se pone en la piel de Angelo Doyle, un padre de familia que oculta su verdadera identidad como asesino a sueldo. La muerte de su esposa le obligará a enfrentarse a su oscuro pasado.

'La casa de la pradera' (Netflix, 9 julio)

Nueva adaptación de las memorias de Laura Ingalls Wilder. Alice Halsey encarna a la joven Laura en este relato épico de supervivencia y drama familiar que narra los orígenes del Oeste americano a través de la vida de los Ingalls. Un buen drama repleto de esperanza y supervivencia.

'Ágata y Lola' (Atresplayer, 12 julio)

Serie policíaca situada en la costa de Vigo con dos personajes muy especiales, una impulsiva inspectora (Eva Martín) y una brillante documentalista con autismo (Mireia Oriol).

'Lucky' (Apple TV, 15 julio)

Anya Taylor-Joy protagoniza este drama criminal basado en el best-seller de Marissa Stapley. Interpreta a una joven que, intentando huir de su pasado, se ve obligada a recurrir una última vez a la vida criminal de la que nació.

'El halcón' (Netflix, 16 julio)

Comedia deportiva protagonizada por el desternillante Will Ferrell en su papel de una vieja gloria del golf que se niega a aceptar el final profesional. Su objetivo: ganar un último campeonato frente a la incredulidad de su familia.

'La vida en la sombra' (Movistar Plus+, 16 julio)

Drama carcelario creado por Dennis Kelly (‘Utopía’, ‘Matilda’). Josh Finan da vida a un profesor de Filosofía cuyas clases en una prisión se transforman en un intenso viaje personal sobre la identidad y el cambio humano.

'El mapa de los anhelos' (Netflix, 17 julio)

Miniserie que adapta el éxito literario de Alice Kellen. Tras perder a su hermana por leucemia, Greta (Alícia Falcó) se enfrenta a su duelo siguiendo un juego de pistas que le dejó antes de morir.

'Stuart no consigue salvar el universo' (HBO Max, 24 julio)

Spin-off de la comedia ‘friki’ por excelencia 'The Big Bang Theory'. En este caso, sobre el dependiente de la tienda de cómics Stuart Bloom, en una aventura en la que rompe un dispositivo de Sheldon y Leonard, provocando el caos. EFE

(foto)

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