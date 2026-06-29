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El Kids&Us Manresa firma a Rodrigo Seoane, que será cedido a un equipo de Primera FEB

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Manresa (Barcelona), 29 jun (EFE).- El Kids&Us Manresa ha fichado al alero Rodrigo Seoane, en un contrato por dos temporadas, y lo cederá esta próxima campaña a un equipo de la categoría de plata no desvelado, según anunció este lunes el club del Bages.

Seoane ha jugado las últimas cuatro temporada en el UBU Tizona Burgos, tanto en LEB Plata como en Primera FEB. Se trata de un alero gallego con experiencia sobre todo en Primera FEB.

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La idea del Manresa es seguir su evolución en un equipo de una categoría inferior con la idea de poder integrarlo en la ACB, en el caso de que esta sea positiva, en la temporada 2027-2028.

Seoane ha desarrollado toda su carrera en diferentes categorías FEB y tuvo como entrenador a Diego Ocampo, actual técnico del conjunto manresano, en su etapa en el Tizona.

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Formado en las categorías inferiores del Marín Peixe Galego, jugó posteriormente en el Navarra (LEB Plata), en la temporada 2020-21, después (2021-22) en el Juaristi ISB de Azpeitia (LEB Oro), un equipo vinculado al Gipuzkoa Basket, mientras que las últimas cuatro temporadas ha militado en las filas del UBU Tizona Burgos. EFE

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