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El juez del 'caso Leire Díez' escucha este lunes a la empresaria que dice haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE

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El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez' interroga como testigo este lunes a Carmen Pano, la empresaria que sostiene haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz, así como a su chófer, Álvaro Gallego, que declaró haberla conducido hasta allí.

Lo harán a partir de las 10.00 horas ante el juez Pedraz, que investiga una presunta operativa para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, en la que habrían participado el exsecretario de Organización Santos Cerdán y la exmilitante socialista Leire Díez, entre otros.

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Pano declaró ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le ofrecieron dinero para que negara en sede judicial haber llevado dinero en efectivo a Ferraz y "salvar el culo" al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, ambos condenados por el Tribunal Supremo en el 'caso mascarillas'. La UCO incorporó su declaración en el sumario del 'caso Leire Díez', al que tuvo acceso Europa Press.

Así las cosas, la empresaria aseguró a los agentes que Leticia de la Hoz, abogada del exasesor ministerial, y un socio de su despacho les comentaron tanto a ella como a su chófer en una reunión que "había gente interesada en hablar" con ellos "sobre las entregas de dinero en Ferraz".

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Ante ello, Pano mostró "asombro", le preguntó si era "gente del partido" y De la Hoz habría dicho que sí, que se trataba de "gente del PSOE", añadiendo que "era para salvar el culo a Ábalos y Koldo", según declaró la empresaria.

Pano señaló que necesitaba dinero para pagar la boda de su hija. De la Hoz le preguntó "cuánto sería eso" y su respuesta fue que quería 25.000 euros para la boda y entre 2.500 y 2.800 euros para el alquiler mensual de su casa, mientras que Gallego añadió que el quería 15.000 euros para la compra de un coche.

Además, manifestó que, en una cuarta reunión, un socio de De la Hoz les confirmó que "habían aceptado todo": le pagarían el alquiler de la casa entre cinco y siete años, les darían los 25.000 euros para pagar la boda de su hija y también le entregarían los 15.000 euros que quería su chófer y amigo para comprarse un coche.

Asimismo, Pedraz escuchará como testigo a la mujer con la que el fiscal José Grinda --que denunció un intento de soborno por parte de Díez a cambio de información comprometida de otros fiscales-- tuvo un conflicto legal, así como a su actual pareja.

Según la UCO, Díez contactó en marzo de 2025 con el diputado socialista Juanfran Serrano, entonces mano derecha de Cerdán, para intentar facilitar a la mujer un trabajo dentro del PSOE, tarea para la cual fue citada en Ferraz por la exmilitante.

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EuropaPress

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