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El Ayuntamiento de Mairena (Sevilla) convoca un minuto de silencio por la mujer asesinada

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Mairena del Aljarafe (Sevilla), 29 jun (EFE).- El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha convocado un minuto de silencio en memoria de Ana, vecina de la localidad de 44 años, presuntamente asesinada por su pareja el pasado sábado.

Según han informado a EFE fuentes municipales, en la Junta de Portavoces extraordinaria convocada este lunes a primera hora, el alcalde de la localidad, Antonio Conde, informará a los grupos políticos de varias decisiones, entre ellas la convocatoria de un minuto de silencio a las 11 de la mañana, frente al edificio principal del ayuntamiento.

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El detenido por la muerte con arma blanca de su pareja permanece custodiado en el hospital al que fue trasladado en estado grave por las heridas que él mismo se infligió.

La Guardia Civil, encargada de la investigación del crimen que tiene como principal hipótesis la violencia de género, custodia al hombre, de 44 años.

El crimen ocurrió en la madrugada del pasado sábado cuando el ahora detenido presuntamente mató a la mujer con un arma blanca en su domicilio de Mairena de Aljarafe.

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Fue un hijo de la víctima y del agresor, de unos 13 años, el que sobre la 1:30 horas bajó a la calle gritando que su padre estaba apuñalando a su madre.

Cuando los agentes llegaron a la vivienda, la mujer estaba muerta y el agresor gravemente herido por heridas que él mismo se había asestado.

De confirmarse el carácter de violencia machista de esta muerte, esta mujer sería la sexta víctima mortal de violencia machista en Andalucía y la 25 en España en lo que va de año.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

Si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

fcs/fs/ros

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