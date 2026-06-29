Espana agencias

El Ayuntamiento de Madrid desaloja a Casa Árabe de su sede por falta de conservación

Guardar
Google icon

Madrid, 29 jun (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado este lunes que el Ayuntamiento recuperará la posesión del edificio de las Escuelas Aguirre, sede de Casa Árabe, al considerar que presenta problemas estructurales derivados de una deficiente gestión y falta de conservación.

Almeida ha explicado en declaraciones a los medios que la decisión ha sido comunicada este lunes en la reunión del Patronato de Casa Árabe, después de que el Consistorio hubiera dado "un voto de confianza" tras la salida de la Comunidad de Madrid de la institución y ha fijado el 1 de septiembre como fecha límite para que la institución abandone el inmueble.

PUBLICIDAD

El regidor ha asegurado que el edificio necesita obras urgentes de consolidación y conservación y ha acusado a la exdirectora de Casa Árabe Irene Lozano de haber llevado a cabo una "gestión lamentable" que, a su juicio, dejó a la institución "en bancarrota" y provocó el deterioro del inmueble.

Además, ha señalado que el Ayuntamiento intentó alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores para abordar la situación del edificio, aunque ha afirmado que no obtuvo respuesta por parte del departamento que dirige José Manuel Albares.

PUBLICIDAD

Según Almeida, el Consistorio acometerá una vez recupere el inmueble las actuaciones necesarias para garantizar su conservación y posteriormente destinarlo a un uso abierto a la ciudadanía, sin concretar todavía cuál será.

El alcalde ha sostenido que la actividad actual de Casa Árabe y su estructura de personal no justifican, a su juicio, la ocupación de un edificio "tan emblemático" para la ciudad.

Aunque el convenio de constitución de Casa Árabe establece un preaviso de quince días para recuperar el inmueble, el Ayuntamiento ha decidido ampliar el plazo hasta el 1 de septiembre para facilitar el traslado de la institución.

En este sentido, Almeida ha asegurado que el Consistorio está dispuesto a colaborar con Casa Árabe y con el resto de administraciones integradas en el patronato para buscar una nueva ubicación, aunque ha descartado ceder otro edificio municipal.

El alcalde ha explicado que el Ayuntamiento desconoce el alcance exacto de las patologías que afectan al inmueble porque, según ha denunciado, no ha recibido información detallada sobre su estado de conservación. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La única ventaja de fumar: un estudio con humanos relaciona la nicotina con mejoras temporales para la memoria

La nicotina, presente en el tabaco y otros productos, puede mejorar la memoria de forma pasajera al aumentar una proteína cerebral, según un estudio

La única ventaja de fumar: un estudio con humanos relaciona la nicotina con mejoras temporales para la memoria

Convertirse en autónomo después de trabajar por cuenta ajena y viceversa: cómo afecta a las pensiones

El paso entre el Régimen General y el RETA afecta directamente al cálculo de la jubilación y puede recortar los ingresos futuros si no se planifica bien

Convertirse en autónomo después de trabajar por cuenta ajena y viceversa: cómo afecta a las pensiones

El ‘intercambio de parejas’ que revolucionó Brasil: la polémica amorosa entre el jugador Leo Pereira y Éder Militão

Los futbolistas brasileños se han visto envueltos en un ‘cuadrilátero amoroso’ con Karoline Lima y Tainá Castro

El ‘intercambio de parejas’ que revolucionó Brasil: la polémica amorosa entre el jugador Leo Pereira y Éder Militão

Cinco posturas de pilates para mejorar tu posición corporal y fortalecer los músculos: son fáciles de hacer y aptas para todos los niveles

El pilates se ha convertido en una de las disciplinas más practicadas por sus diferentes beneficios a nivel físico y mental

Cinco posturas de pilates para mejorar tu posición corporal y fortalecer los músculos: son fáciles de hacer y aptas para todos los niveles

Un dermatólogo explica por qué no debemos rascarnos las picaduras de mosquito

Rascar una picadura puede empeorar la reacción de la piel y abrir un círculo de inflamación

Un dermatólogo explica por qué no debemos rascarnos las picaduras de mosquito
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia confirma la expulsión de un migrante en situación irregular que alegó ser menor de edad cuando llegó a España y pidió quedarse por estar integrado

La Justicia confirma la expulsión de un migrante en situación irregular que alegó ser menor de edad cuando llegó a España y pidió quedarse por estar integrado

Equipos de rescate españoles alertan de la “falta importante de medios” en Venezuela y del riesgo de “un problema de salud” por la descomposición de los cuerpos

El juez Pedraz imputa a la presidenta de la SEPI y a otras 24 personas en la causa en la que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez

La Fiscalía mantiene la petición de 15 años de cárcel para el exministro Fernández Díaz por su presunta implicación en la ‘Operación Kitchen’

El Gobierno defiende la 'ley de nietos' por justicia y ve a Feijóo "desesperado": "Huele una derrota electoral"

ECONOMÍA

Convertirse en autónomo después de trabajar por cuenta ajena y viceversa: cómo afecta a las pensiones

Convertirse en autónomo después de trabajar por cuenta ajena y viceversa: cómo afecta a las pensiones

Más de 300 trenes cancelados por la huelga de Renfe: estos son tus derechos si te has visto afectado

La generación más preparada de la historia vive peor que hace 30 años: la vivienda y trabajos precarios condenan a los jóvenes a malvivir

El Gobierno desbloquea la jubilación parcial de miles de empleados públicos: así funcionará el nuevo sistema de relevo

La AIReF respalda por primera vez el plan económico del Gobierno, pero alerta de riesgos para el crecimiento del país

DEPORTES

España busca la revancha ante Austria en un Mundial 48 años después

España busca la revancha ante Austria en un Mundial 48 años después

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, lunes 29 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Kalajdzic, héroe de Austria tras una historia de superación: de tres roturas de cruzado al gol en el Mundial que clasificó a su país

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Canadá-Sudáfrica, en vídeo: los Canucks marcan en el minuto 93 y se clasifican para las eliminatorias por primera vez en un Mundial