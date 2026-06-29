El Ayuntamiento de Madrid desaloja a Casa Árabe de su sede por falta de conservación

Madrid, 29 jun (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado este lunes que el Ayuntamiento recuperará la posesión del edificio de las Escuelas Aguirre, sede de Casa Árabe, al considerar que presenta problemas estructurales derivados de una deficiente gestión y falta de conservación.

Almeida ha explicado en declaraciones a los medios que la decisión ha sido comunicada este lunes en la reunión del Patronato de Casa Árabe, después de que el Consistorio hubiera dado "un voto de confianza" tras la salida de la Comunidad de Madrid de la institución y ha fijado el 1 de septiembre como fecha límite para que la institución abandone el inmueble.

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El regidor ha asegurado que el edificio necesita obras urgentes de consolidación y conservación y ha acusado a la exdirectora de Casa Árabe Irene Lozano de haber llevado a cabo una "gestión lamentable" que, a su juicio, dejó a la institución "en bancarrota" y provocó el deterioro del inmueble.

Además, ha señalado que el Ayuntamiento intentó alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores para abordar la situación del edificio, aunque ha afirmado que no obtuvo respuesta por parte del departamento que dirige José Manuel Albares.

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Según Almeida, el Consistorio acometerá una vez recupere el inmueble las actuaciones necesarias para garantizar su conservación y posteriormente destinarlo a un uso abierto a la ciudadanía, sin concretar todavía cuál será.

El alcalde ha sostenido que la actividad actual de Casa Árabe y su estructura de personal no justifican, a su juicio, la ocupación de un edificio "tan emblemático" para la ciudad.

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Aunque el convenio de constitución de Casa Árabe establece un preaviso de quince días para recuperar el inmueble, el Ayuntamiento ha decidido ampliar el plazo hasta el 1 de septiembre para facilitar el traslado de la institución.

En este sentido, Almeida ha asegurado que el Consistorio está dispuesto a colaborar con Casa Árabe y con el resto de administraciones integradas en el patronato para buscar una nueva ubicación, aunque ha descartado ceder otro edificio municipal.

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El alcalde ha explicado que el Ayuntamiento desconoce el alcance exacto de las patologías que afectan al inmueble porque, según ha denunciado, no ha recibido información detallada sobre su estado de conservación. EFE