El Atlético “rinde homenaje a las icónicas rayas rojiblancas” con su nueva equipación

Madrid, 29 jun (EFE).- El Atlético de Madrid lanzó este lunes su nueva camiseta principal para la temporada 2026-2027, en la que “rinde homenaje a las icónicas rayas rojiblancas del club y las lleva un paso más allá”, según anunció el club en sus canales oficiales, con Álex Baena, Giuliano Simeone, Marcos Llorente y Marc Pubill como protagonistas del primer equipo masculino.

“Nacida antes del pitido inicial y pensada para sentirse en cada detalle, este nuevo uniforme combina nuestra tradición con la tecnología Nike Aero-Fit, que mejora la transpirabilidad y la libertad de movimiento sobre el campo”, comunicó la entidad.

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En su diseño, según repasa el club rojiblanco, “recupera el espíritu de las rayas que han acompañado al Atleti durante generaciones y presenta un elegante cuello de pico en color azul marino a juego con el borde de las mangas, el pantalón y las medias”.

“El interior de las rayas esconde un detalle cargado de significado: el tridente, uno de los símbolos más queridos por la afición rojiblanca. Asociado a Neptuno, guardián de las celebraciones del equipo, el tridente evoca los grandes momentos de felicidad vividos por el club”, continuó. EFE

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