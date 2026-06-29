El Alavés y el Girona se enfrentarán en la pretemporada

Girona, 29 jun (EFE).- El Alavés y el Girona se enfrentarán en un amistoso de pretemporada, el sábado 25 de julio en las instalaciones del Royalverd Training Center, en la provincia de Girona, según confirmó el club catalán.

Será el tercer test de preparación confirmado del Alavés y el cuarto del Girona. El Alavés también se enfrentará al Eibar y al Castellón, los días 18 y 31 de julio, y el Girona se medirá al Olot, al propio Castellón y al Arsenal, los días 22 y 29 de julio y 1 de agosto.

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Los dos equipos iniciarán la pretemporada la semana que viene y efectuarán una estadía en la provincia de Girona, del 22 de julio y el 1 de agosto en el caso de los vascos y del 20 al 25 de julio en el caso de los catalanes.

El Girona, con Quique Álvarez como nuevo entrenador, afronta el curso 2026-2027 con la prioridad de regresar por la vía rápida a LaLiga EA Sports tras su descenso a Segunda al término de la pasada. EFE

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