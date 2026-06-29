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Diez comunidades mantienen el aviso amarillo por calor, hasta 39 grados, o por tormentas

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Madrid, 29 jun (EFE).- Diez comunidades mantienen este lunes el aviso amarillo por temperaturas máximas, que oscilarán entre los 36 y los 39 grados, y por fuertes tormentas acompañadas de granizo y de lluvias que acumularán 20 litros por metro cuadrado en una hora, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

La Comunidad de Madrid tiene aviso amarillo (peligro bajo) por valores máximos que alcanzarán lo 36 grados en puntos de Henares, el sur, oeste, las Vegas y el área metropolitana.

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Extremadura ha activado el nivel amarillo por calor, con máximas que subirán hasta los 38 grados en la vega del Guadiana, la siberia extremeña y zonas del Tajo y Alagón.

A orilla del Mediterráneo, Cataluña también está en amarillo por calor en las provincias de Girona y Tarragona, donde los termómetros subirán hasta los 34-36 grados, mientras que en las Baleares, sólo la isla de Mallorca tiene alerta amarilla por máximas de hasta 36 grados.

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Andalucía sigue con nivel amarillo por calor en las provincias de Sevilla, Huelva, Córdoba, Jaén por temperaturas máximas de hasta 39 grados. En Almería, Granada y Jaén hay aviso por lluvias, hasta 20 litros en una hora, y por tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo y fuerte viento.

La Región de Murcia y las provincias de Castellón y Valencia (Comunidad Valenciana), Teruel (Aragón) y Albacete y Cuenca (Castilla-La Mancha) están en amarillo, por lluvias, hasta 20 litros en una hora, y por intensas tormentas acompañadas de granizo y rachas de viento.

En las Canarias se mantiene el nivel amarillo en Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, Lanzarote y el Hierro por altas temperaturas, fenómenos costeros adversos o por fuerte con rachas hasta los 70 kilómetros por hora.

La Agencia de Meteorología alerta de que con el aviso amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. EFE

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