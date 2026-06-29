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Confirman el archivo de la causa por la lona con Pedro Sánchez y la palabra "corrupto"

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Madrid, 29 jun (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo de la causa contra Hazte Oír por la colocación de una gran lona en la fachada de un edificio frente al Congreso de los Diputados con la palabra 'corrupto' junto a una imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En el auto, al que ha tenido acceso EFE, los magistrados desestiman el recurso interpuesto por Pedro Sánchez y por el PSOE contra la decisión de la juez madrileña que llevó la causa y decretó, el pasado mes de febrero, el archivo de las actuaciones contra la organización ultracatólica al "apreciar falta de relevancia penal de los hechos investigados" como para determinar que pudieran suponer un delito de injurias y calumnias.

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Los magistrados recuerdan que "la jurisprudencia ha reconocido reiteradamente la prevalencia de los derechos de libertad de expresión y de información, en cuanto esenciales para la formación de la opinión pública en toda sociedad".

Y concluyen que la palabra “corrupto” dirigida al presidente del Gobierno y considerada "de modo aislado" sí constituiría "un grave insulto".

Pero en este caso la palabra "va asociada a varios procedimientos judiciales abiertos que afecta al entorno del presidente del Gobierno" y "no se aprecia la finalidad de insultar, sino la de expresar una crítica política, que aparece amparada por la libertad de expresión". EFE

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