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Cerdán rechaza que la Audiencia Nacional asuma toda la investigación del caso Leire

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Madrid, 29 jun (EFE).- La defensa del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán se ha opuesto a que la Audiencia Nacional asuma la causa de un juzgado de Madrid en la que investiga a la exmilitante del PSOE Leire Díez por presuntas maniobras contra jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil.

En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, Cerdán recurre la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que ha reclamado al tribunal de instancia número 9 de Madrid que se inhiba a su favor de la causa en la que investiga a Leire Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por cohecho y tráfico de influencias, abierta en el verano de 2025. La decisión depende de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

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Pedraz dio este paso tras ampliar el objeto de la causa en la que investigaba a Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso para sumar a siete investigados, incluido Santos Cerdán, el exconsejero andaluz Gaspar Zarrías y a la gestora del PSOE Ana María Fuentes en relación a una presunta trama para invalidar causas judiciales que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez y a su entorno familiar.

Pero Cerdán considera que Pedraz no es competente para investigar la parte del caso Leire que se instruye en Plaza de Castilla.

En su opinión, las dos piezas tienen objetos diferentes y "totalmente aislados", pues el caso que investiga la Audiencia "es por unos hechos de naturaleza económica, delitos relativos al enriquecimiento ilícito de distintas mercantiles", mientras que el caso Leire "se centra en actividades que en su caso tienen que ver con un delito de obstrucción a la justicia o de soborno intentado".

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Añade que la investigación que se sigue en la Audiencia es por hechos que "habrían ocurrido principalmente en 2021", mientras que el caso Leire es "por unos hechos de naturaleza estrictamente política iniciados en el año 2024".

Así las cosas, "el objeto original de las presentes diligencias de investigación nada tenían que ver con actividad alguna política o comunicativa relativa a los casos judiciales que incumbían personas cercanas al PSOE" y, además, Cerdán "no aparecía en la denuncia inicial" de la Fiscalía Anticorrupción que dio origen al procedimiento en la Audiencia.

Por tanto, "se puede concluir rápidamente que la Policía Judicial, primero, y el órgano instructor, después, ha forzado la alteración del objeto de la presente instrucción con la finalidad de absorber la causa que estaba siendo investigada" en el juzgado de Madrid que, en su opinión, es un objeto "autónomo" que debe seguir ahí. EFE

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