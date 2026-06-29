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Bañadores en blanco y negro, la gran apuesta del verano

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Inmaculada Tapia

Madrid, 29 jun (EFE).- El eterno dilema entre bañador y bikini ha quedado resuelto. Las firmas de moda baño disponen de amplias colecciones en ambos sentidos, pero esta temporada el bañador parece ganar por goleada en tonos lisos más que estampados y con escotes en la pierna más altos.

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Minimalismo, sofisticación y feminidad se unen en colecciones que convierten el blanco y el negro en protagonistas absolutos del verano, además de los tirantes extradelgados y las cortinitas corredizas de los lados para poder subir el corte de la pierna y dar opciones para que cada mujer decida a su conveniencia.

Pese a estar de acuerdo, la diseñadora Dolores Cortés, creadora de la firma homónima, una de las grandes de moda baño, se rebela contra la dictadura de la tendencia. "Me la salto, siempre doy opciones, aunque haya líneas generales", asegura a EFE.

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La creadora indica que los escotes en V "muy marcados", los 'halter' o los palabra de honor son una apuesta segura que según su estructura pueden favorecer a las que tienen poco o mucho pecho.

Añade que Cortés que el resurgir del bañador está determinado porque su diseño ha evolucionado. "Antes era un reducto para mujeres que no querían descubrir su silueta, ahora jóvenes y delgadas los utilizan" gracias a un acertado componente de diseño y técnicas y al hecho de que, desde hace tiempo, son el complemento ideal para las noches de verano con tejanos o faldas vaporosas.

La finalidad es que "siente bien y vayas a gusto. La moda baño, como cualquier otra prenda, busca embellecer a la mujer y que esté cómoda. A partir de ahí, cada una tiene que ver qué le favorece más" en cortes y colores, una razón por la que diseña una propuesta amplia para todo tipo de siluetas, gustos y necesidades.

Cortés subraya que estamos en un tiempo de colores lisos; celebra los diseños en blanco y negro, especialmente, aunque también se cuelan otros tonos en su propuesta, una manera de resaltar la elegancia en la playa o en la piscina, con patrones que se adaptan al cuerpo para realzar la silueta.

Hay combinaciones que nunca pasan de moda. Esta temporada, Red Point reivindica la fuerza de los diseños bicolor blanco y negro a través de una selección de diseños de baño que reinterpretan una elegancia atemporal con diseños versátiles.

El negro adquiere una dimensión especialmente seductora a través de un espectacular bañador de escote 'halter' con abertura frontal y detalles metálicos en la cintura.

Patrones estudiados que favorecen una atractiva silueta a partir de tejidos texturizados, como una pieza en blanco marfil con delicados ribetes negros que enmarcan la figura con un efecto gráfico.

Diseño y funcionalidad es el objetivo de la colección de Cortefiel en la que predomina una paleta de tonos crudos y negros que aporta esa deseada lectura que no está enmarcada en el tiempo. Es el caso de un diseño blanco decorado con una flor que frunce la parte superior del pecho y se ajusta con un cordón al cuello.

En la colección, el bañador moldeador se consolida como una de las piezas clave al incorporar una construcción interior que aporta sujeción y realza el cuerpo manteniendo un ajuste confortable mientras que los tejidos ganan protagonismo a través de acabados lúrex y fornituras doradas de mayor tamaño.

La firma alemana Etam incorpora también los lisos en tejidos ultra elásticos que los convierten en ideales para que lo utilicen mujeres desde la talla 34 hasta la 44, un detalle por lo que su equipo de diseño indica que es especialmente cómodo y muy práctico para disfrutar del sol y de un paseo al atardecer. EFE

(Foto)

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