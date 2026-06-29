Álex de la Iglesia, personaje en 'Minions & Monsters':"Es una fiesta, la mejor de la saga"

Marina Estévez Torreblanca

Madrid, 29 jun (EFE).- En 'Minions & Monsters', sus pequeños protagonistas desatan el caos en la época del nacimiento del cine sonoro en una sucesión de alocadas aventuras con multitud de referencias cinéfilas. "Una fiesta, la mejor de la saga", según Álex de la Iglesia, que participa en el doblaje de esta película de animación que se estrena el miércoles.

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Tras triunfar y después fracasar en el Hollywood de los años 20, y entre apariciones estelares de Charlie Chaplin, Harold Lloyd o Buster Keaton, dos de los minions -Henry y James- invocan a unos maléficos monstruos para hacer su propia película, amenaza de la que posteriormente deberán salvar a la humanidad con ayuda de un robot extraterrestre.

Una historia de ritmo trepidante y visualmente espectacular para la séptima entrega de un universo que surgió originalmente del español Sergio Pablos, creador del villano Gru, una idea que vendió a Universal Studios. Las seis primeras películas han generado casi 5.000 millones de euros en taquilla, según la productora.

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Pero las criaturas amarillas que sirven al frustrado y entrañable exdelincuente salieron de la mente del francés Pierre Coffin, al mando de las tres primeras entregas de Gru, de la primera 'Minions' (2015), y de nuevo de 'Minions & Mosters', en la que da rienda suelta a su amor por el cine y sus orígenes.

Además, el propio Coffin se ha encargado siempre de poner voz a estos ingenuos seres con un particular idioma mezcla de onomatopeyas y palabras del español, el inglés, el italiano, el francés o el ruso, que "juegan poderosamente en el guion de la película", explica Álex de la Iglesia. Una lengua absurda y divertida que, como le pasó a muchas estrellas del cine mudo, no encaja en la era del sonoro.

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"Yo creo que en cine, lo mismo que en los tebeos, cuando alguien es bueno es innegable. Le puedes tener toda la envidia del mundo o puede ser tu competencia directa, pero si es bueno es bueno y este hombre es increíble. Es una delicia ver sus películas", añade el cineasta español de 60 años.

Para el director de películas como 'El día de la bestia' o 'Balada triste de trompeta', lo que convierte a Coffin en uno de los grandes talentos de la productora Illumination es su alegría, su brillantez planteando los planos -es un gran director de acción, subraya- y la "expresividad prodigiosa" de la que dota a los muñecos.

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"Es un tío al que le encanta lo que hace y se le nota un montón", resume De la Iglesia, que comparte con el francés la pasión por hacer cine que destila 'Minions & Monsters'. "Esta es una historia acerca de lo maravilloso que es hacer películas, sobre todo como experiencia vital. Cuando has estado dentro de un rodaje, no quieres hacer otra cosa en la vida", resume.

En lo que se refiere a su propia labor como doblador del personaje de un director de cine que lucha por su supervivencia en el ecosistema del Hollywood naciente, afirma que gracias a este tipo de trabajos sus hijas pequeñas han empezado a verle como "un tipo serio", ya que por su edad no han podido ver ninguna de sus otras películas.

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Pero además, se declara un fanático de la animación, y acaba de anunciar que va a dirigir su primera película en este medio: una cinta de terror 3D para adultos basada en la obra de H.P. Lovecraft titulada 'Ages of Madness: The Howling of the Jinn' ('Edades de la locura: El aullido de los genios'), un ejercicio "complicadísimo" al que se asoma "con mucho respeto", asegura. EFE

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