Uruguay decepciona al igual que Turquía y otros juegan por debajo de lo esperado

Santiago Carbone

Redacción Deportes, 28 jun (EFE).- Uruguay se convirtió con su temprana eliminación de la Copa del Mundo en el único ganador del certamen que dijo adiós en primera ronda. De esta forma, la Celeste fue la gran decepción de un torneo en el que también fallaron equipos como Turquía o Senegal, aunque este último logró avanzar.

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Los de Marcelo Bielsa integraron el Grupo H y no pudieron ganar ningún partido, empeorando de esa forma su mala actuación en Qatar 2022.

Uruguay igualó 1-1 con Arabia Saudí en el primer juego gracias a un tanto de Maxi Araújo cerca del final que le permitió mantener intacta su esperanza de avanzar a dieciseisavos.

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En el segundo remontó ante Cabo Verde con un nuevo gol del número 20 y otro de Agustín Canobbio, pero un error defensivo lo dejó casi que con las manos vacías. Fue un empate a dos que llevó a que todo debiera decidirse en la última jornada.

Allí Uruguay perdió con España por 1-0 y quedó eliminada al ser una de los peores terceros del certamen con apenas dos puntos ganados de nueve posibles.

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Otra decepción fue Turquía. Es que si bien los de Vicenzo Montella lograron ganar un juego, lo hicieron cuando ya estaban eliminados de la Copa del Mundo.

La derrota por 2-0 ante Australia fue el comienzo del camino y la derrota por 0-1 ante un Paraguay que afrontó 45 minutos con diez futbolistas el final.

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Ya afuera de la copa, Turquía venció por 2-3 a Estados Unidos en un encuentro que de poco le sirvió.

La temprana salida de estos dos marcó la despedida de figuras como Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Ronald Araujo, Arda Güler o Hakan Calhanoglu.

Dentro del listado de equipos que mostró un rendimiento por debajo de lo esperado aparece Senegal.

El conjunto que ganó en 2025 la final de la Copa África y al que luego le quitaron el título se estrenó cayendo ante Francia por 3-1 y luego perdió por 3-2 frente a Noruega.

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Llegó a la última fecha sin puntos, pero una goleada por 5-0 frente a Irak lo puso dentro de los mejores terceros y lo llevó a dieciseisavos de final. Sadio Mané, por el momento, no pudo convertir ningún gol.

Tampoco mostró su mejor versión la selección de Portugal, que igualó el primer juego 1-1 ante República Democrática del Congo, el tercero 0-0 frente Colombia y se salvó por la goleada 5-0 en el juego que disputó con Uzbekistán.

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Los del español Roberto Martínez se clasificaron segundos y en la próxima ronda se pondrán cara a cara con Croacia en un juego que volverá a ser juntos sobre el campo a dos históricos: Cristiano Ronaldo y Luka Modric.

Culminada la fase de grupos, los 32 sobrevivientes disputarán desde este domingo los dieciseisavos de final y allí los favoritos tratarán de confirmar esa condición, aunque la Copa del Mundo -como siempre- está lista para que nuevos equipos se sumen al listado de decepciones. EFE

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