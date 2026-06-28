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Un año justo para que Sánchez convoque elecciones si decide agotar los plazos

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Madrid, 28 jun (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá que convocar las próximas elecciones generales dentro justo de un año, el 28 de junio de 2027, si es que optara por agotar los plazos para llamar de nuevo a las urnas, en una decisión que conllevaría tener que votar en pleno mes de agosto.

Sánchez viene garantizando que los comicios serán en 2027 frente a las peticiones de la oposición, e incluso de algunos de sus socios de investidura, de que adelante las elecciones ante los casos judiciales que están afectando al PSOE.

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Lo volvió a reiterar el pasado miércoles, en su comparecencia ante el pleno del Congreso, afirmando que aún queda un año de legislatura, y lo repitió este sábado ante el Comité Federal del PSOE, aunque días antes no cerró la puerta a un adelanto de algunos meses en caso de que no consiguiera sacar adelante el proyecto de ley de presupuestos para el próximo año.

"Negociaremos con ellos, y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, efectivamente, cuando se produzcan esas hipótesis", respondió en Bruselas al plantearle si mantenía su idea de agotar la legislatura aunque no se aprobaran los presupuestos o se abría al adelanto que le han pedido el PNV y Coalición Canaria si no lo conseguía.

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Si se decantara por llevar la legislatura hasta el último día, debería convocar las elecciones el 28 de junio de 2027, ya que el artículo 42 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), determina que si no hay disolución anticipada de las Cortes, el presidente del Gobierno está obligado a expedir el decreto de la nueva convocatoria 25 días antes de su expiración.

La fecha de referencia para el inicio de cada legislatura es la de la celebración de los comicios, el 23 de julio de 2023 para la actual, por lo que el mandato de las Cortes concluirá como máximo cuatro años después, el 23 de julio de 2027.

Descontando los 25 días requeridos por la LOREG, el decreto de convocatoria tendría que firmarse el 28 de junio para publicarse al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Ese decreto debe incluir la fecha de las elecciones, que, tal y como determina también la ley electoral, se celebrarán 54 días después de su publicación. Es decir, en este caso serían el 22 de agosto.

Nada impide legalmente que pueda haber elecciones en ese mes, en pleno periodo de vacaciones de verano, pero no es previsible que Sánchez fuerce esa situación.

Por tanto, podría volver a fijar una cita con las urnas como máximo en julio, si es que no se ha votado ya en torno a febrero o marzo tras no descartar el presidente ese adelanto condicionado por la ausencia de presupuestos.

Lo que sí ha dejado claro es que no habrá un "superdomingo" electoral. No hará coincidir las elecciones generales con las municipales y autonómicas que, por ley, ya tienen fecha fija: el 23 de mayo.

Además, fuentes del Gobierno consultadas por EFE califican de meras elucubraciones algunos cálculos que llevan hasta septiembre u octubre la posibilidad de estirar la legislatura.

Para eso, habría que interpretar, en contra de la práctica habitual de toda la etapa democrática, que el inicio de la legislatura no es el día de las elecciones, sino el de la Constitución de las Cortes o, incluso, el de la investidura del presidente del Gobierno.

El único precedente que ha habido hasta ahora de llevar hasta el último día la legislatura lo protagonizó Mariano Rajoy al convocar las elecciones de 2015 para el día 20 de diciembre, en víspera de las fiestas navideñas, y después de que los comicios anteriores se celebrasen el 20 de noviembre de 2011. EFE

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