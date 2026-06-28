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Sinner contra todos ante la ausencia de Alcaraz

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Javier Peña Atienza

Londres, 28 jun (EFE).- Jannik Sinner, número 1 del ranking ATP y vigente campeón de Wimbledon, inicia este lunes la defensa de su corona en el All England Club convertido en el gran favorito para conseguir el título tras la ausencia de Carlos Alcaraz, número 2 y baja por una lesión en la muñeca derecha que le ha mantenido alejado de las pistas durante los últimos dos meses.

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El italiano afronta el tercer Grand Slam de la temporada con la intención de revalidar el título conquistado el pasado año, aunque llega con algunas incógnitas después de su inesperada derrota en la segunda ronda de Roland Garros frente al argentino Juan Manuel Cerúndolo tras recibir un golpe de calor cuando dominaba el encuentro por dos sets a cero y 5-1 a favor en el tercero.

Precisamente las altas temperaturas volverán a ser uno de los factores a tener en cuenta en Londres, donde la ola de calor que afecta al Reino Unido dejará máximas superiores a los 30 grados durante los primeros días del campeonato, unas condiciones poco habituales y que podrían condicionar el rendimiento de los jugadores.

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Además, Sinner, ganador de cuatro Grand Slams, pero que todavía no ha inaugurado su casillero esta temporada, llega al torneo sin haber disputado ningún encuentro oficial sobre hierba esta temporada ya que después de Roland Garros únicamente participó en una exhibición el pasado miércoles en la que derrotó al británico Cameron Norrie por un doble 6-3.

El camino del número uno comenzará frente al serbio Miomir Kecmanovic y, si se cumplen los pronósticos, tendría un recorrido asequible hasta unos hipotéticos octavos de final frente al español Rafa Jódar y jugaría en semifinales contra el serbio Novak Djokovic, rival a batir junto al alemán Alexander Zverev, que llega tras imponerse en Roland Garros y que se vería las caras con él en una hipotética final.

El serbio, ganador de 24 títulos de Grand Slam y siete veces campeón en Wimbledon, afronta una de sus últimas oportunidades para seguir ampliando un palmarés legendario y la diferencia como el jugador con más Grand Slams de la historia.

Djokovic debutará frente al chino Yibing Wu y, al igual que Sinner, Djokovic solo ha disputado una exhibición ante el estadounidense Tommy Paul, en la que salió vencedor, sin jugar ningún partido oficial sobre hierba ni haber competido desde Roland Garros, donde cayó en dieciseisavos de final ante el joven brasileño Joao Fonseca.

Por la otra parte del cuadro aparece como principal favorito el alemán Alexander Zverev, reciente campeón de Roland Garros y número dos del mundo, que iniciará su participación frente al belga Alexander Blockx y, si avanza rondas, podría cruzarse con el canadiense Félix Auger-Aliassime antes de una hipotética final.

Rafa Jódar lidera la armada española

Rafa Jódar, número 26 del ránking ATP, encabeza la representación española tras su irrupción esta temporada, primera como profesional, y en la que se ha convertido en una de las grandes revelaciones del tenis mundial.

Jódar, de 19 años, llega con dudas después de sufrir una lesión en el músculo abdominal que no le permitió competir ni en Queen's ni en Eastbourne, lo que le ha impedido afrontar Wimbledon con rodaje sobre hierba.

El joven debuta este lunes ante el británico Felix Gil en busca de conseguir su primera victoria en All England tras firmar un gran papel en Roland Garros, donde cayó eliminado ante Jannik Sinner, que precisamente sería su posible rival en los octavos de final.

Otro de los nombres propios de la armada española es Alejandro Davidovich Fokina, que este domingo consiguió su primer título ATP en Mallorca y que llega con muchas esperanzas de mantener el gran nivel que ha mostrado en la gira de hierba.

La representación española la completan Jaume Munar, Roberto Bautista, que afronta su último Wimbledon, Pablo Carreño, que nunca ha ganado en el All England en siete participacioones, Martín Landaluce y Dani Mérida, en un torneo que arrancará este lunes 29 de junio y concluirá el domingo 12 de julio con la disputa de la final. EFE

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