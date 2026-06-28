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Óscar López avisa a quienes "intentan desde fuera presionar" que el PSOE quiere seguir gobernando "más allá" de 2027

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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE-M, Óscar López, ha avisado a "todos aquellos que intentan desde fuera presionar" que su partido quiere seguir gobernando en España "no solamente hasta 2027", sino "más allá".

Así lo ha manifestado este domingo durante la clausura del XVI Congreso Regional de Juventudes Socialistas de Madrid, que se ha celebrado en Alcorcón, donde ha subrayado que "lo importante es pensar en la España de 2030".

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"Aquí creo que todo el mundo sabe lo que nos estamos jugando. ¿Qué quiere la gente? ¿Cómo quiere la gente que sea España en 2030? ¿Quiere que se congelen las pensiones? ¿Quiere que se vacíe la hucha, como ya hizo un Gobierno del PP? ¿Quiere que se privatice la sanidad, como están haciendo las comunidades del Partido Popular? ¿Quieren que España se vaya otra vez al trío de las azores a defender guerras injustas? ¿Quieren que se hagan políticas que recortan derechos a las mujeres o a las personas migrantes?", ha lanzado.

En este sentido, López ha reafirmado estar "muy convencido" de que la "inmensa mayoría de los españoles" está "muy de acuerdo y prefiere una España más justa". "Para eso vamos a trabajar también para el año 2030", ha insistido en su intervención.

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Considera el ministro que hay personas que "intentan desde fuera presionar al PSOE, como ya lo hicieron" con los expresidentes Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero. Ha recalcado que "este partido y su militancia ha decidido gobernar y seguir gobernando".

"Es que detrás de cada discusión que ha habido en una agrupación socialista o en un congreso como este, ha habido decisiones en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que han cambiado la vida de la gente. Y la vida de la gente se puede cambiar a mejor o a peor", ha apuntado.

DEFIENDE LA "AUTONOMÍA" DE LOS MILITANTES

Asimismo, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública ha aseverado que la izquierda gobierna en España " gracias a la sabiduría, a la independencia y a la autonomía" de los militantes del PSOE.

"Y fuimos y somos la mayor opción de gobierno que ha habido en España, la que más tiempo ha gobernado, la única que ha gobernado todas las comunidades y todos los ayuntamientos", ha recalcado el secretario general del PSOE-M.

En esta línea, se ha mostrado "convencido" de que todos los militantes que han dado el paso de militar "van a pelear durante muchos años por una serie de ideas y de valores que son lo que transforman la vida de la gente".

"Yo estoy convencido de que los que estáis aquí queréis defender, que los hombres y las mujeres tengan derechos iguales, después de siglos de dominación machista. Eso es lo que hace este Gobierno. Que queréis que los trabajadores tengan contratos estables, salarios dignos. Eso es lo que hace este Gobierno. Y que las pensionistas de hoy tengan pensiones dignas, mientras rellenamos la hucha para las pensiones del futuro. Y eso es lo que hace este Gobierno", ha señalado.

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