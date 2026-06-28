Muere un conductor atropellado en la A-8 a la altura de Cabezón de la Sal (Cantabria)

Santander, 28 jun (EFE).- Un conductor ha muerto este domingo en la autovía A-8 a la altura del municipio cántabro de Cabezón de la Sal, atropellado cuando estaba en la calzada por motivos desconocidos.

Según informa la Delegación del Gobierno, el hombre viajaba a Asturias y salió del vehículo por motivos que no se han aclarado.

El Centro de Gestión de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha recibido una llamada alertando del suceso a las 11:25 horas.

Hasta el lugar se ha movilizado al 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a personal de mantenimiento de carreteras.

El suceso ha ocasionado varios kilómetros de retenciones en dirección a Asturias. EFE