Martínez dice que Colombia fue "más fuerte" donde Portugal no pudo controlar el juego

Antoni Belchi

Miami (EE.UU.), 27 jun (EFE).- El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, valoró positivamente el 0-0 ante Colombia y destacó la actuación del portero Diogo Costa para mantener el arco imbatido ante un rival que generó hasta 26 ocasiones y acumuló seis tiros entre los tres palos a lo largo de los noventa minutos.

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"El partido fue fantástico, igual que para Colombia. Son dos equipos que querían ganar y tal vez el tercer juego una formalidad, y no fue así", señaló el técnico español en rueda de prensa, antes de reconocer que los suyos tuvieron dificultades para imponer su estilo.

Portugal apenas inquietó a la defensa colombiana con dos disparos a puerta en todo el partido, una estadística que Martínez atribuyó a la capacidad del rival para llevar el partido a su terreno.

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"Colombia es un equipo que le gusta crear duelos. Nosotros necesitamos controlar el juego, controlar el balón y no tomamos las decisiones acertadas", admitió Martínez, que reconoció abiertamente que los cafeteros les impidieron desarrollar su fútbol.

"No pudimos llevar el partido donde queríamos y ahí es donde Colombia es más fuerte", añadió.

En ese contexto, según, la figura de Diogo Costa resultó providencial. El portero del Oporto realizó seis intervenciones para evitar que la selección de Néstor Lorenzo se adelantara en el marcador.

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"Cuando Colombia llegó mucho al arco, eso ayudó a mejorar nuestra estructura táctica y defensiva. En esos momentos Diogo Costa es esencial. Es importante ver el nivel que demostró", agregó el seleccionador, que también reconoció que el partido le sirvió a su equipo para crecer tácticamente ante una presión que pocas selecciones son capaces de ejercer durante noventa minutos.

El técnico luso calificó el encuentro ante Colombia como un aprendizaje valioso de cara a las eliminatorias.

Preguntado por el primer aniversario de la muerte de Diogo Jota, el próximo 3 de julio, un día después del partido de dieciseisavos que Portugal jugará ante Croacia, Martínez eludió el componente trágico y lo transformó en motivación colectiva.

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"No diría que es el aniversario de su muerte, creo que será un momento de celebración de todo lo que empezó con este equipo y empezó con él. Ganamos la Liga de Naciones con él y será el mejor estímulo. Queremos ganar la Copa con él", declaró visiblemente emocionado.

Sobre Cristiano Ronaldo, que con 41 años ha disputado todos los minutos hasta el momento en el torneo, mientras que Lionel Messi no lo ha hecho con Argentina, Martínez rechazó de plano cualquier tipo de comparación. "No comparamos a los jugadores con otros. No sería profesional y eso es algo que hacen los niños", zanjó.

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Portugal, segundo del Grupo K con cinco puntos, se medirá con Croacia en la siguiente fase. "Estamos enfocados en recuperarnos y preparar el partido de aquí a cuatro días. El equipo está preparado para seguir con el objetivo, que es ganar todos los partidos", subrayó. EFE