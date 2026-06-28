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Marquinhos: "Mañana empieza una nueva competición"

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Houston (EE.UU.), 28 jun (EFE).- Marquinhos, defensa de Brasil, afirmó este domingo que, con el duelo ante Japón en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 fijado para el lunes en Houston, "empieza una nueva competición", en la que los detalles van a ser clave.

"El partido de mañana nos enfrentamos en dieciseisavos (con Japón), los hemos analizado con mucho cuidado. Trataremos de neutralizar sus puntos fuertes. Mañana empieza una nueva competición, se acaba la fase de grupos, ahora arrancan las eliminatorias. Hemos ganado nuestro grupo, que era nuestro primer objetivo, y ahora los detalles van a ser importantes", afirmó Marquinhos en la rueda de prensa organizada en el NRG Stadium de Houston.

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Brasil perdió 3-2 el año pasado un amistoso ante Japón, algo que según Marquinhos ayudó a cambiar el rumbo del proyecto deportivo brasileño.

"Fue un aprendizaje para nosotros, todo lo que hemos pasado en estos últimos años nos ha llevado hasta aquí. Aprendimos algo de ese partido y desde entonces hemos crecido, hemos cambiado, hemos crecido como equipo", dijo.

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La Canarinha encara la cita con Japón tras dos partidos en los que no recibió goles, tanto contra Haití como contra Escocia.

"Los ajustes de Ancelotti han mejorado a los jugadores que tenemos en la plantilla. Cuando juegas más compacto, mejoras. Esto es algo que nos dará resultados positivos. Hemos defendido muy bien, con solidez, y esos factores nos han mejorado como equipo", afirmó.

Marquinhos subrayó la necesidad de encarar el cruce con Japón con máxima concentración para evitar sorpresas.

"Tengo mucho respeto por Japón y también por nuestro trabajo. Creo que el fútbol se está igualando muchísimo. En los últimos Mundiales hemos visto a grandes selecciones que caen con equipos quizás no considerados como equipos 'top'. Todos los equipos, incluso los más humildes, pueden hacer saltar la sorpresa", aseguró.

"En el último Mundial nos eliminó Croacia y el PSG perdió contra Botafogo en el Mundial de Clubes cuando se nos daba como favoritos. Tenemos que demostrar que lo podemos hacer lo mejor posible", añadió.

El zaguero del París Saint Germain consideró que su selección está creciendo cada día en este torneo.

"Estamos ganando confianza, poco a poco, cada vez más. Vemos la montaña, tenemos que subir la montaña, y mañana tenemos que hacerlo bien, con toda la humildad posible", dijo.

"A pesar de todo lo que hemos pasado hasta ahora, aquí estamos. Es mérito del seleccionador y el cuerpo técnico, que nos permiten rendir bien. En los últimos años hemos tenido un poco de altibajos, pero nos sentimos mejor, estamos jugando mejor", concluyó. EFE

(foto)

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