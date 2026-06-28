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Las alergias respiratorias, una "epidemia silenciosa" que afecta a 2 millones de catalanes

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Àlex Gutiérrez Páez

Barcelona, 28 jun (EFE).- El incremento de la polinización debido a las lluvias dibuja un año "especialmente grave" para los cerca de dos millones de catalanes que tienen alergias respiratorias y que, durante el invierno y la primavera, han aumentado al menos un 25 % la demanda asistencial para atender estos casos en Cataluña.

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Así lo ha explicado en una entrevista con EFE, en el marco de la Semana Mundial de la Alergia, el presidente de la Societat Catalana d'Al·lergologia i Immunologia Clínica (SCAIC), Gaspar Dalmau, quien ha calificado este fenómeno de "epidemia silenciosa en aumento" porque "sin darnos cuenta, va 'in crescendo' de forma exponencial".

"Este 2026, además, está siendo un año climáticamente muy agradecido porque ha sido muy lluvioso, lo que ha beneficiado tanto a la pequeña planta como al árbol. Sin embargo, esto ha provocado que germinen y que haya una gran cantidad de polen", ha destacado.

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Precisamente, la exposición a altos niveles de polen es uno de los factores que activan las alergias respiratorias y que favorecen la aparición de nuevos alérgicos, algo que puede ocurrir a cualquier edad debido a cambios en la madurez del sistema inmunológico, factores genéticos o una nueva exposición ambiental.

"Esta mayor polinización ha provocado que, durante la primavera y el invierno, hayamos experimentado un aumento de al menos un 25 % en la demanda asistencial para atender alergias respiratorias en toda Cataluña", ha puntualizado Dalmau.

Uno de los ejemplos más paradigmáticos fue esta Diada de Sant Jordi (23 de abril) en Barcelona, protagonizada por el viento y el polen de plataneros, robles, encinas y parietarias, que se convirtió en una pesadilla para los alérgicos.

Ante este escenario, el presidente de la SCAIC hace hincapié en la importancia de reconocer la sintomatología de las distintas enfermedades alérgicas, como la rinitis, el asma, la dermatitis atópica o las alergias alimentarias, entre otras.

"En el caso de la conjuntivitis, lo son el picor en los ojos o el lagrimeo; en el de las rinitis, el picor de nariz o el paladar o los estornudos; y en cuando hay presión en el pecho, tenemos que vigilar los bronquios", ha detallado.

Dalmau ha subrayado que cada vez hay más pacientes y con más complejidades, por lo que considera fundamental mejorar la concienciación, apostar por el diagnóstico especializado y facilitar el acceso a tratamientos que realmente "puedan modificar la evolución de la enfermedad, como la inmunoterapia".

En el peor de los casos, una anafilaxia (reacción alérgica grave y de rápida instauración que afecta a varios órganos simultáneamente), el experto recomienda llamar al teléfono de emergencias 112 para "recibir una atención médica inmediata" y evitar males mayores. EFE

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