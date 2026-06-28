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La lucha vecinal, una clave para luchar contra el estigma de barrios desfavorecidos

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Málaga, 28 jun (EFE).- El trabajo diario y la lucha vecinal en barrios como Palma-Palmilla en Málaga se convierte en un factor clave para combatir el estigma de estas zonas desfavorecidas, a menudo relacionadas con la delincuencia, las mafias o las drogas.

Este vecindario de la capital malagueña se propuso cambiar y crear el Plan de Acción Integral (PAI), un documento del que se están evaluando este año las nuevas propuestas a incorporar, después de ser aprobado en 2011 por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, con una renovación siete años después.

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Entre otros objetivos, se busca el desarrollo comunitario, la participación ciudadana, la rehabilitación urbana de la barriada o el fortalecimiento de la cohesión social mediante nuevas oportunidades de inserción, que reduzcan la vulnerabilidad.

El Plan Comunitario Proyecto Hogar Palma Palmilla es una forma de trabajar juntos entre vecinos, entidades y asociaciones con un objetivo común, el "cambio", y para mostrar todas las "realidades del barrio", ha explicado Rosa Sánchez, responsable del proyecto de dinamización de comunidades de vecinos.

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La mayoría del vecindario participa de manera activa y otros también de forma pasiva, ya que son beneficiarios de acciones que se llevan a cabo sin darse cuenta.

Los vecinos tratan de dar visibilidad y mostrar las buenas acciones y el "esfuerzo" por cambiar su mala imagen y luchar contra ese estigma, ha explicado Rafi Villera, dinamizadora del plan comunitario.

Aunque no esconden la parte "mala" del barrio, porque también hablan de ello, quieren mostrar el esfuerzo y la vertiente positiva que hacen los vecinos por mejorar la situación.

Alejandro Blanco, coordinador de la emisora Color Comunitaria, ubicada en Palma Palmilla, ha explicado que este plan responde a dos preguntas, "¿qué pasa?" y "¿qué hacer?", para lo bueno y para lo malo.

Carlos Gabriel Torres, trabajador de servicios sociales del barrio y coordinador del plan, ha recordado que cuando se empezó con el proyecto eran entidades externas las que analizaban la situación del barrio e implantaban medidas para solucionarlos, pero los vecinos quisieron ser los protagonistas y tomar las decisiones.

Juan Manuel García, jefe del distrito de Palma Palmilla, ha explicado a EFE que uno de los grandes logros del barrio es la rehabilitación de viviendas que se encontraban en mal estado.

El proceso participativo de la ciudadanía no es un proceso "manipulado", sino un proceso apoyado por los vecinos, que pueden salir a protestar, manifestarse o pelear siempre que tenga una propuesta para el vecindario.

Entre las propuestas también se encuentra la recuperación de espacios públicos ocupados por personas que los destruían o la creación de una emisora de radio que funciona como altavoz externo e interno del barrio.

Según Juan Manuel García y Alejandro Blanco, el barrio de Palma Palmilla se ha convertido en "referente" para otros barrios a nivel nacional. EFE

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