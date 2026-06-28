La lucha vecinal, una clave para luchar contra el estigma de barrios desfavorecidos

Málaga, 28 jun (EFE).- El trabajo diario y la lucha vecinal en barrios como Palma-Palmilla en Málaga se convierte en un factor clave para combatir el estigma de estas zonas desfavorecidas, a menudo relacionadas con la delincuencia, las mafias o las drogas.

Este vecindario de la capital malagueña se propuso cambiar y crear el Plan de Acción Integral (PAI), un documento del que se están evaluando este año las nuevas propuestas a incorporar, después de ser aprobado en 2011 por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, con una renovación siete años después.

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Entre otros objetivos, se busca el desarrollo comunitario, la participación ciudadana, la rehabilitación urbana de la barriada o el fortalecimiento de la cohesión social mediante nuevas oportunidades de inserción, que reduzcan la vulnerabilidad.

El Plan Comunitario Proyecto Hogar Palma Palmilla es una forma de trabajar juntos entre vecinos, entidades y asociaciones con un objetivo común, el "cambio", y para mostrar todas las "realidades del barrio", ha explicado Rosa Sánchez, responsable del proyecto de dinamización de comunidades de vecinos.

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La mayoría del vecindario participa de manera activa y otros también de forma pasiva, ya que son beneficiarios de acciones que se llevan a cabo sin darse cuenta.

Los vecinos tratan de dar visibilidad y mostrar las buenas acciones y el "esfuerzo" por cambiar su mala imagen y luchar contra ese estigma, ha explicado Rafi Villera, dinamizadora del plan comunitario.

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Aunque no esconden la parte "mala" del barrio, porque también hablan de ello, quieren mostrar el esfuerzo y la vertiente positiva que hacen los vecinos por mejorar la situación.

Alejandro Blanco, coordinador de la emisora Color Comunitaria, ubicada en Palma Palmilla, ha explicado que este plan responde a dos preguntas, "¿qué pasa?" y "¿qué hacer?", para lo bueno y para lo malo.

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Carlos Gabriel Torres, trabajador de servicios sociales del barrio y coordinador del plan, ha recordado que cuando se empezó con el proyecto eran entidades externas las que analizaban la situación del barrio e implantaban medidas para solucionarlos, pero los vecinos quisieron ser los protagonistas y tomar las decisiones.

Juan Manuel García, jefe del distrito de Palma Palmilla, ha explicado a EFE que uno de los grandes logros del barrio es la rehabilitación de viviendas que se encontraban en mal estado.

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El proceso participativo de la ciudadanía no es un proceso "manipulado", sino un proceso apoyado por los vecinos, que pueden salir a protestar, manifestarse o pelear siempre que tenga una propuesta para el vecindario.

Entre las propuestas también se encuentra la recuperación de espacios públicos ocupados por personas que los destruían o la creación de una emisora de radio que funciona como altavoz externo e interno del barrio.

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Según Juan Manuel García y Alejandro Blanco, el barrio de Palma Palmilla se ha convertido en "referente" para otros barrios a nivel nacional. EFE