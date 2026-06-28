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La Confederación del Ebro avisa de posibles crecidas en cauces menores en 6 comunidades

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Zaragoza, 28 jun (EFE).- La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido este domingo de la posibilidad de que puedan producirse crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos en puntos de buena parte de la cuenca, en Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón y Castilla-La Mancha, debido a los avisos vigentes de lluvias y tormentas.

Concretamente, esta advertencia se produce como consecuencia de los avisos amarillos y naranjas establecidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), debido al pronóstico de lluvias intensas y tormentas para la jornada de este domingo, ha informado el organismo regulador en una nota de prensa.

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Por ello, la CHE ha recomendado a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Aemet y en el SAIH y, en todo caso, siempre seguir las recomendaciones de los servicios de Protección Civil. EFE

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