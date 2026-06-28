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James Rodríguez lamenta que a Colombia le faltó el gol para vencer a Portugal

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Redacción Deportes, 27 jun (EFE).- James Rodríguez lamentó este sábado la falta de gol de la selección de Colombia frente a la de Portugal, que terminó empatado 0-0 en Miami.

A su juicio, el triunfo hubiera redondeado una gran presentación.

"Jugamos un partidazo contra un rival grande como Portugal; lo dije en el partido pasado, que contra rivales que dejan jugar es más cómodo para nosotros, lamentablemente nos faltó el gol", dijo el '10' colombiano.

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A pesar del resultado, Colombia ganó el Grupo K del Mundial 2026 y en la ronda de dieciseisavos de final se medirá con Ghana el próximo 3 de julio en Kansas City.

"Hicimos un partido bueno en todas las líneas, nos hemos medido contra un rival grande que tiene jugadores de gran experiencia, que tienen historia y juegan en equipos grandes", dijo James con respecto a la selección lusa capitaneada por Cristiano Ronaldo.

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A la pregunta de qué le parece Ghana, el próximo rival de Colombia, el centrocampista de 34 años advirtió que será muy difícil y destacó su condición física.

"Ghana es un equipo duro, con jugadores de gran físico, parecidos a los de República del Congo. Será muy duro, aunque tenemos cinco días para recuperarnos. Falta todavía, habrá que estar tranquilos y preparar ese partido de la mejor manera", puntualizó. EFE

(foto)

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