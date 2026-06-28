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Harry Kane, después de superar a Lineker en goles en Copa del Mundo: "¡Lo siento, Gary!"

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East Rutherford, 27 jun (EFE).- El capitán de la selección de Inglaterra, Harry Kane, bromeó este sábado sobre el récord como mayor goleador inglés en los Mundiales que batió superando a Lineker después anotar un gol en la victoria de los Three Lions por 2-0 sobre Panamá: "¡Lo siento, Gary!"

"Voy uno por delante de ti ahora. Estoy seguro de que me enviará sus felicitaciones. Gary fue uno de los mejores delanteros, especialmente de cara al gol, así que simplemente ponerme por delante de él es un momento de orgullo para mí y estoy seguro de que se alegrará", comentó Kane en zona mixta tras la victoria de Inglaterra 2-0 ante Panamá en la sede de Nueva York/Nueva Jersey.

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Kane, de 32 años, marcó ante Panamá su gol número 11 en Mundiales y se convirtió en el mayor anotador inglés en Copas del Mundo superando los 10 que anotó Gary Lineker entre México 1986 (seis) e Italia 1990 (cuatro).

En la tabla de máximos goleadores de los Mundiales, Kane empata con el húngaro Sandor Kocsis y el alemán Jürgen Klinsmann, los tres con 11. Por delante quedan Pelé (12), Just Fontaine (13), Gerd Müller (14), Ronaldo Nazário (15), Miroslav Klose y Kylian Mbappé (16) y Leo Messi (18).

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Preguntado sobre Bellingham, Kane dijo que estuvo "excelente con un rol un poco diferente" y en el segundo gol puso un centro "fantástico".

"Es un jugador de clase mundial. Es un verdadero placer jugar con él. Va a querer tener un papel importante en este torneo", agregó Kane sobre un Bellingham que poco antes le había descrito como "el mejor jugador de la historia de Inglaterra".

"Sabemos que queda un largo camino por recorrer. Los chicos deberían disfrutarlo un poco más. No podemos dar por sentados estos momentos porque no son fáciles. Hemos trabajado muy duro en esta fase de grupos, nos tocó un grupo realmente difícil, y lo hemos superado como primeros", finalizó el delantero inglés. EFE

(foto) (video)

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