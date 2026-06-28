Feijóo reclama que nadie sea señalado por su orientación sexual ni tampoco por sus ideas

Madrid, 28 jun (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este domingo, con motivo del Día internacional del Orgullo LGTBIQ+, que nadie deber ser discriminado por su orientación sexual ni tampoco señalado por sus ideas.
"En el Día del Orgullo LGTBI reivindicamos una España donde cada persona pueda vivir en libertad, con dignidad y sin miedo", ha publicado en su perfil de la red social X el líder del PP.
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Tras defender que la libertad solo es completa cuando es para todos, ha deseado un feliz día del orgullo. EFE
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