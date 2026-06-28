España-Austria y Suiza-Argelia cierran la lista de emparejamientos en dieciseisavos

Redacción Deportes, 27 jun (EFE).- Los emparejamientos para la fase de dieciseisavos de final del Mundial quedaron definidos este sábado con los rivales que esperaban España y Suiza con la definición de los partidos del Grupo J, liderado por el actual campeón del mundo, Argentina, con pleno de 9 puntos.

España chocará con Austria en Los Ángeles el 2 de julio, misma fecha para el choque de Suiza con Argelia en Vancouver.

La ronda de dieciseisavos de final, primera de eliminación directa del Mundial, comenzará este domingo y terminará el viernes 3 de julio.

- Emparejamientos de la fase de 32 selecciones:

28.06: Sudáfrica - Canadá, en Los Ángeles

29.06: Brasil - Japón, en Houston

29.06: Alemania - Paraguay, en Boston

29.06: Países Bajos - Marruecos, en Monterrey

30.06: Costa de Marfil - Noruega, en Dallas

30.06: Francia - Suecia, en Nueva York/Nueva Jersey

30.06: México - Ecuador, en Ciudad de México

01.07: Inglaterra - R. Democrática del Congo, en Atlanta

01.07: Bélgica - Senegal, en Seattle

01.07: Estados Unidos - Bosnia y Herzegovina, en Santa Clara

02.07: España - Austria, en Los Ángeles

02.07: Portugal - Croacia, en Toronto

02.07: Suiza - Argelia, en Vancouver

03.07: Australia - Egipto, en Dallas

03.07: Argentina - Cabo Verde, en Miami

03.07: Colombia - Ghana, en Kansas City. EFE