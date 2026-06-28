El rey jordano se siente orgulloso de la selección nacional pese a eliminación del Mundial

El Cairo, 28 jun (EFE).- El rey Abdalá II de Jordania afirmó este domingo sentirse "orgulloso" de su selección de fútbol tras su eliminación en el Mundial 2026, la primera vez que participa en esta competición, certificada tras la derrota del equipo por 1-3 ante Argentina en la última jornada de la fase de grupos.

"Estamos orgullosos de nuestra selección nacional. Habéis representado la cara más noble de Jordania y habéis sentado las bases para los futuros éxitos que esperamos con impaciencia", manifestó el monarca jordano a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X.

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Asimismo, el rey dedicó unas palabras a los miles de aficionados que apoyaron al equipo tanto desde los estadios como desde sus hogares, que "han reflejado las imágenes más bellas de la patria, encarnando la sinceridad del sentimiento de pertenencia".

El comunicado concluyó con una llamada a la cohesión social, al afirmar que el país es "más fuerte gracias a su unidad, más bello gracias a su gente y más grande gracias al amor que une a sus hijos e hijas".

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El combinado jordano cerró así una histórica participación en el Mundial 2026, cita para la que lograba clasificarse por primera vez en su historia.

Pese a quedar encuadrada en un exigente Grupo J y despedirse sin lograr pasar de la fase de grupos tras medirse también a los equipos de Austria y Argelia, la actuación del equipo fue recibida como un hito nacional en el país árabe. EFE

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