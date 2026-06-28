El PSOE andaluz exige a Moreno que aclare su pacto con Vox en el discurso de investidura

Sevilla, 28 jun (EFE).- El PSOE andaluz ha exigido al presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "diga la verdad" en su discurso de investidura y aclare su acuerdo con Vox, del que ha denunciado que "está cerrado desde el 17 de mayo".

Los socialistas consideran que este posible pacto de gobierno será la "excusa perfecta" para seguir recortando derechos y privatizando los servicios públicos en la comunidad.

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La portavoz adjunta socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha afirmado este domingo en una nota que su formación espera sinceridad del Ejecutivo del PP frente a temas prioritarios como la sanidad pública, la educación, la vivienda o los autónomos y ha reclamado concreción con aquellas "cosas del comer que preocupan realmente a los andaluces".

Ha lamentado que Moreno haya dedicado sus ocho años en el cargo únicamente a confrontar con el Gobierno central, con lo que ha despreciado el Estatuto de Autonomía y ha convertido la política en "un puro teatro".

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"Moreno Bonilla es el rey de la propaganda y del postureo", ha criticado Márquez tras reprocharle que no utilice sus competencias para mejorar la vida de la ciudadanía.

Según la nota, Márquez ha tachado de "mentira" los movimientos del presidente de la Junta sobre su cercanía con Vox y ha afirmado que "todo el mundo sabe que este pacto está cerrado desde los despachos de Madrid" directamente de la mano de Santiago Abascal.

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Al respecto, ha advertido de que "no va a colar" el intento de justificar que se ha visto forzado a este acuerdo, ya que el reglamento interno de los populares fija a Vox como su socio preferente.

Márquez ha recordado que el líder autonómico ya evidenció en 2018 que no tiene "ningún problema en cambiar los derechos de las mujeres por tener un sillón" y que "se siente muy cómodo con una situación que le facilitará continuar con sus políticas de recortes sobre lo público". EFE

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