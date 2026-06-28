El PP critica que Hacienda se centre en pareja de Ayuso y no abra inspección a Zapatero: "Que sea igual de contundente"

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha criticado que la Agencia Tributaria ponga el foco en Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero no haya abierto una inspección de oficio al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras las joyas intervenidas en una caja fuerte de su despacho que fueron valoradas en 1,3 millones de euros.

En una entrevista concedida a Europa Press, De los Santos ha subrayado que González Amador es un "ciudadano anónimo" y ha resaltado que el Gobierno madrileño que preside Isabel Díaz Ayuso "es inmaculado".

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"No tiene ni un solo caso de corrupción", ha enfatizado, para añadir que no hay sesión plenaria en la que "alguno de los miembros de la izquierda no insulte a la presidenta Isabel Díaz Ayuso", a la que las encuestas "siguen dando una aplastante mayoría absoluta".

Dicho esto, De los Santos ha defendido que los "jueces hagan su trabajo" e investiguen a "ese ciudadano anónimo --González Amador-- como a cualquier otro". "Pero que la Agencia Tributaria sea igual de contundente con él, por ejemplo, que con el señor José Luis Rodríguez Zapatero, al que no le ha abierto ninguna inspección, después de saber todos los españoles que tenía en una caja fuerte joyas por valor de 1.300.000 euros", ha manifestado.

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CREE QUE DEBERÍA HABER ACTUADO DE OFICIO CON ZAPATERO

Al ser preguntado entonces si cree que la Agencia Tributaria debería haber abierto una inspección de oficio a Zapatero, ha respondido afirmativamente: "No tengo ninguna duda. ¿Sabe todas las veces que se abren inspecciones a quienes no hacen seguidismo al Gobierno de Sánchez? Seguramente de forma casual, pero ¡qué casualidad!", ha exclamado con ironía.

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En este sentido, ha recalcado que, después de descubrir que "era mentira" que las joyas tuvieran un valor de entre 30.000 y 50.000 euros como avanzó el portavoz de Zapatero y que tampoco eran "herencia" de su esposa, Sonsoles Espinosa, "que ni fuera una Románov", "en ese preciso momento la Agencia Tributaria tendría que haberse puesto a hacer su trabajo de oficio".

"Pero ¿quién manda en el jefe de la Agencia Tributaria? Pues ya sabe", ha manifestado el vicesecretario del PP, para defender después que "cada uno haga su trabajo" y que "quien lo haya hecho y haya ido en contra de la ley, lo pague".

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Precisamente el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha ofrecido a la Agencia Tributaria personarse en la causa sobre las joyas halladas en el despacho de Zapatero al considerarla "potencial perjudicada".

Así lo ha acordado Calama en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que indica que "la naturaleza" de los hechos investigados pueden ser "constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública y de un delito de contrabando", los mismos por los que investiga a Zapatero en una pieza separada de la causa.

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Esta semana, el PP ya cuestionó en el Pleno del Senado el control aduanero que se hizo con las joyas incautadas al expresidente del Gobierno, a lo que el ministro de Hacienda, Arcadi España, replicó defendiendo la eficacia de la labor que realiza la Agencia Tributaria, así como su independencia y profesionalidad.