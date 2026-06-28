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El Gobierno actualiza el lunes el cuadro macro, que incorpora por primera vez el conflicto

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Madrid, 28 jun (EFE).- El Gobierno lleva este lunes al Consejo de Ministros, que se adelanta un día, la actualización del cuadro macroeconómico que servirá de base a los Presupuestos de 2027, una revisión que incorporará por primera vez el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre el crecimiento y la inflación de la economía española.

Las previsiones vigentes datan de noviembre de 2025 y sitúan el crecimiento esperado para 2026 en el 2,2 %, una cifra que todavía no recoge ni el impacto de la guerra en Irán ni el efecto de las rebajas fiscales incluidas en el plan de respuesta al conflicto.

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El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, aseguró hace unas semanas que la guerra podría restar entre 0,1 y 0,4 puntos porcentuales al crecimiento y sumar un punto a la inflación media anual.

La revisión oficial llega después de que los principales servicios de estudios hayan ajustado sus proyecciones a raíz del conflicto, como el Banco de España, que mantiene su previsión de crecimiento en el 2,3 % para 2026, pero eleva la inflación hasta el 3,6 % y sitúa el déficit público en el 2,4 % del PIB en 2026.

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También BBVA Research ha dejado sin cambios su previsión de crecimiento, en el 2,4 %, aunque calcula que el 'shock' energético podría restar varias décimas al PIB y elevar más de un punto la inflación, mientras que Funcas revisó dos décimas a la baja su pronóstico, hasta el 2,2 %.

Una vez actualizado el cuadro macroeconómico, el Ministerio de Hacienda planteará el techo de gasto para las cuentas de 2027 y la senda de déficit a tres años, que podrían aprobarse en el siguiente Consejo de Ministros, previa reunión con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

La senda de déficit se someterá a la aprobación del Congreso -el techo de gasto no se vota-, en el que ya se han habilitado dos plenos extraordinarios para el 14 y el 23 de julio.

El Consejo de Ministros del lunes aprobará también un decreto ley que prorrogará tres meses más algunas de las medidas incluidas en el escudo desplegado en marzo apara mitigar el impacto de la guerra en Irán, cuando el Gobierno activó un paquete de 80 medidas y más de 5.000 millones de euros.

El decreto tendrá que ser convalidado en el Congreso, y por ello el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a los grupos políticos para que lo apoyen y todos estén "a la altura del momento y al servicio de su país".

Las medidas que continúan en vigor y que son candidatas a prorrogarse son la rebaja del IVA al 10 % en gasolinas, gasóleos y biocarburantes, los tipos reducidos del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos y la devolución parcial del gasóleo profesional para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores.

Se mantienen también de momento los descuentos reforzados del bono social eléctrico, del 42,5 % para consumidores vulnerables y del 57,5 % para los vulnerables severos.

Sin embargo, las rebajas aplicadas a la electricidad y el gas se desactivaron el 1 de junio al moderarse sus precios. EFE

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023595043)

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