El español Máximo Quiles suma su sexta victoria de la temporada

Redacción deportes, 28 jun (EFE).- El español Máximo Quiles (KTM) logra su sexta victoria de la temporada al vencer el Gran Premio de los Países Bajos de Moto3 disputado en el circuito TT de Assen, por delante del también español David Almansa (KTM) y el hispanoargentino Marco Morelli (KTM), tercero. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Plus Ultra puede acabar en manos del Estado si no devuelve los 53 millones del préstamo por el que está investigado Zapatero
La aerolínea negocia con la SEPI ampliar el calendario de devolución tras no afrontar en marzo el vencimiento del primer tramo, de 19 millones
Así quedó el top 10 de las canciones de K-pop más populares en iTunes España
En 2014, INFINITE se convirtió en el primer grupo de K-pop en liderar la lista de artistas emergentes de Billboard gracias a su canción “Last Romeo”, lo que abrió nuevas oportunidades para otros grupos del género
Detenido en Alicante un ciberpederasta que engañó a más de 20 menores durante una década: hay víctimas de tan solo 8 años
Se le atribuyen 36 delitos contra la libertad sexual. La Guardia Civil localizó dispositivos electrónicos que contenían una gran cantidad de imágenes íntimas de menores
Renfe cancela 320 trenes por la huelga de este lunes: qué rutas se verán afectadas
La operadora mantendrá el 73% de los servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia, el 65% de Media Distancia y hasta el 75% de Cercanías en hora punta
Plantas y verduras, algo de pescado y poca carne: la dieta baja en proteínas del experto en longevidad Valter Longo para “una mayor esperanza de vida saludable”
Según esta investigación, las personas que consumían más proteína animal mostraron mayor prevalencia de obesidad y un riesgo duplicado de diabetes, incluso si su ingesta calórica general era menor
MÁS NOTICIAS