El español Máximo Quiles suma su sexta victoria de la temporada

Redacción deportes, 28 jun (EFE).- El español Máximo Quiles (KTM) logra su sexta victoria de la temporada al vencer el Gran Premio de los Países Bajos de Moto3 disputado en el circuito TT de Assen, por delante del también español David Almansa (KTM) y el hispanoargentino Marco Morelli (KTM), tercero. EFE

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