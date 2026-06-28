Detenido en Alicante un fugitivo reclamado por Rusia por una estafa de 26 millones

Alicante, 28 jun (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido en Orihuela (Alicante) a un hombre sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención dictada por las autoridades de Rusia por su presunta implicación en un delito de estafa relacionado con un fraude de unos 26 millones de euros.

Según ha informado la Policía, el arrestado estaba reclamado por la justicia rusa, que lo acusa de haber creado un entramado empresarial dedicado a operaciones ficticias de compraventa de petróleo con el que presuntamente estafó más de 2.600 millones de rublos, alrededor de 26 millones de euros al cambio, dinero que posteriormente habría blanqueado a través de otras sociedades.

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Las investigaciones se iniciaron después de que las autoridades rusas comunicaran la existencia de la orden de detención y las sospechas de que el fugitivo podría haberse ocultado en la provincia de Alicante.

Los agentes lograron localizar al reclamado en Orihuela Costa, donde establecieron un dispositivo policial que culminó con su detención.

La Policía Nacional ha destacado que el arrestado había huido de la justicia rusa tras ser condenado a una pena de diez años de prisión por estos hechos.

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El detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de tramitar el procedimiento de extradición solicitado por las autoridades rusas. EFE

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