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'Decorado' gana el premio Paul Grimault en el festival de cine de animación de Annecy

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Almendralejo (Badajoz), 28 jun (EFE).- La película 'Decorado' ha ganado el Premio Paul Grimault en el Festival de Annecy, tercer galardón en relevancia de competición del certamen de animación más importante del circuito internacional, que se celebra en Francia.

La película dirigida por Alberto Vázquez y producida Glow (Extremadura), Uniko (País Vasco), Abano Produccións (Galicia) y Sardinha em Lata (Portugal), consigue así su cuarto premio de la temporada, tras el Goya y el Forqué a Mejor Película de Animación, y el Quirino a Mejor Largometraje de Animación Iberoamericano.

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"Gracias a todo el equipo por compartir un trabajo y una dedicación enormes, estamos muy felices de conseguir este premio, antesala de un estreno en Francia que llegará a finales de agosto", ha declarado su director, Alberto Vázquez.

Por su parte, el productor de 'Decorado' y CEO de Glow, José María Fernández de Vega, ha destacado que ganar en Annecy "significa mucho para todos los que amamos el cine de animación".

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Tras su reciente estreno en Estados Unidos, distribuida por GKIDS, y su premiado paso por Annecy, 'Decorado' se estrenará este verano en diferentes países europeos.

La película es una producción de Uniko, Glow, Abano Produccións y Sardinha em Lata que cuenta con la participación del ICAA, RTVE, la Xunta de Galicia y el Gobierno Vasco, además del apoyo institucional de la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Almendralejo.

El film ha sido distribuido en España por Barton Films y Le Pacte es la compañía que gestiona las ventas internacionales. EFE

apg/pcm

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