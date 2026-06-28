Chubascos y tormentas fuertes en el interior este peninsular para este domingo

Madrid, 28 jun (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes, por la tarde, en zonas del interior este de la Península, con temperaturas altas en zonas de Cataluña, Baleares y en el valle del Guadalquivir.

El paso de una vaguada dejará esos chubascos y tormentas, que irán acompañadas de rachas de viento muy fuertes y de granizo, puntualmente grande, en Álava, Navarra, La Rioja, Soria, Aragón, el interior de Valencia, el norte de Murcia, Castilla-La Mancha y el extremo este de Andalucía.

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Además, un flujo de viento marítimo dejará nubosidad baja y precipitaciones, que serán en general débiles en el Cantábrico.

En el resto del territorio peninsular y Baleares, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con presencia de nubes altas y algunas nubes bajas en el área mediterránea.

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En Canarias, se esperan intervalos nubosos y precipitaciones débiles en el norte de las islas y cielos poco nubosos o despejados en el sur.

Las brumas o los bancos de niebla matinales son probables en el Cantábrico, Galicia y, de forma puntual, en los litorales mediterráneos.

Las temperaturas máximas descenderán en el extremo norte y en el sistema Ibérico y su entorno, y ascenderán en la mitad suroeste y en los litorales mediterráneos.

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Se superarán los 34-36 grados en zonas bajas del interior de Cataluña, la meseta sur y Baleares; en el valle del Guadalquivir podrían subir por encima de los 38 grados.

Las mínimas subirán en la mitad sur y en el arco mediterráneo, y bajarán en el Cantábrico, el sistema Ibérico y el alto Ebro. Se prevén noches tropicales, con temperaturas por encima de los 20 grados, en puntos de Andalucía y del litoral mediterráneo. Subirán las temperaturas máximas en Canarias.

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El viento será, en general, flojo o moderado, con predominio de la componente oeste en la mitad occidental; norte en el Cantábrico y Galicia y este en el tercio oriental y Baleares. En Canarias, el alisio, moderado, podrá ir acompañado de intervalos fuertes.

- GALICIA: Nuboso, generalmente de nubosidad baja, tendiendo a poco nuboso en el tercio sur por la tarde. Brumas y probables bancos de niebla en zonas de montaña. Probables lluvias débiles y dispersas, más probables en la primera mitad del día.

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Las temperaturas mínimas con cambios ligeros o sin cambios; las máximas en descenso en el tercio norte, que será puntualmente notable en La Mariña, y en ligero ascenso en el tercio suroeste y con pocos cambios en el resto.

En el interior, el viento será flojo variable, arreciando y rolando a moderado del norte y noreste por la tarde; en el litoral norte, viento flojo del oeste arreciando y rolando a moderado del norte por la tarde; en el sur, viento flojo del norte arreciando a moderado por la tarde.

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- ASTURIAS: Nuboso o cubierto, con predominio de nubes bajas. Brumas y nieblas matinales y vespertinas en la cordillera, con probables lluvias débiles durante toda la jornada.

Las temperaturas mínimas con cambios ligeros o sin cambios y las máximas en descenso, que será notable en el interior. El viento será flojo variable, girando a lo largo de la mañana a norte y noroeste, con intervalos de mayor intensidad en el litoral y rolando a noreste a últimas horas.

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- CANTABRIA: Nuboso o cubierto, con predominio de las nubes bajas y de evolución en las horas centrales del día. Brumas y probables nieblas matinales y vespertinas en zonas altas. Probables lluvias y chubascos a partir de la tarde.

Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas en descenso, menos acusado en el litoral y localmente notable en el interior. Viento flojo variable, predominando la componente norte durante el día.

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- PAÍS VASCO: Nuboso o cubierto por nubes bajas y nubosidad de evolución por la tarde, con brumas y bancos de niebla matinales y vespertinos en el interior. Lluvias y chubascos desde la tarde, que serán fuertes y acompañados de tormentas fuertes en Álava.

Las temperaturas mínimas en descenso ligero; máximas en descenso en los litorales, que será notable en el interior. El viento, en el interior, soplará flojo variable, tendiendo a norte con intervalos moderados durante el día; en el litoral, flojo del noreste, rolando a norte por la mañana; rachas muy fuertes de viento asociadas a fenómenos convectivos.

- CASTILLA Y LEÓN: En la mitad este y tercio norte predominarán los intervalos nubosos, con probabilidad de chubascos y tormentas, sobre todo en el tercio oriental, donde podrán ser localmente fuertes y con granizo.

En el resto predominarán los cielos poco nubosos con nubes de evolución diurna, sin descartar algún chubasco o tormenta ocasional.

Temperaturas con pocos cambios, menos las máximas en el extremo nororiental, que descenderán de moderada o notablemente. Predominará el viento del oeste y nordeste, más intenso en zonas de tormenta, donde no se descartan rachas fuertes o muy fuertes.

- NAVARRA: Nuboso en el tercio noroeste y poco nuboso en el resto, tendiendo a cubrirse y a desarrollarse nubosidad de evolución por la tarde, con brumas y bancos de niebla en zonas montañosas del norte y oeste. Chubascos y tormentas muy fuertes por la tarde, que serán menos intensos en la vertiente cantábrica.

Las temperaturas mínimas en descenso en la Ribera y ligero en el resto; máximas en descenso, que será notable en el noroeste y puntos de la Ribera. Viento flojo variable, más intenso por la tarde y acompañado de rachas muy fuertes asociadas a fenómenos convectivos.

- LA RIOJA: Intervalos de nubes bajas por la mañana, aumentando a nuboso con nubes de evolución diurna. Se esperan precipitaciones en forma de chubascos tormentosos que podrán ser localmente fuertes e ir con granizo.

Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios y las máximas en moderado o notable descenso. El viento soplará variable, más intenso durante las tormentas, cuando podrán registrarse rachas fuertes o muy fuertes.

- ARAGÓN: Poco nuboso o despejado, aumentando a nuboso a partir del mediodía. Por la tarde se esperan chubascos, localmente fuertes, acompañados de tormenta en la mitad occidental, con probable granizo y rachas de viento muy fuertes, sin descartar de manera aislada y menos intensa en la mitad oriental.

Las temperaturas mínimas en ligero descenso en la mitad occidental y sin cambios en el resto; las máximas en descenso, localmente notable en el sistema Ibérico. El viento será flojo de dirección variable, aumentando al mediodía a moderado, predominando el sur y oeste.

- CATALUÑA: Poco nuboso o despejado; en el Pirineo, nubosidad de evolución diurna con probabilidad de chubascos acompañados de tormenta en el sector occidental por la tarde, sin descartar de manera aislada en el sector oriental.

Las temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, salvo descensos locales de las máximas en Pirineos. El viento será flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, predominando por la tarde la componente sur y oeste con intervalos de moderado.

- EXTREMADURA: Poco nuboso o despejado, con alguna nube de evolución diurna hacia el este. Temperaturas con pocos cambios. Predominará el viento de componente oeste, flojo o moderado.

COMUNIDAD DE MADRID: Intervalos nubosos, con nubes altas al principio y aumentando la nubosidad de evolución a lo largo de la mañana. Chubascos dispersos acompañados de tormentas, por la mañana en el sureste de la comunidad y por la tarde en la sierra.

Las temperaturas mínimas con cambios ligeros y las máximas también, aunque predominando los descensos, que serán más acusados en el extremo sureste. Vientos flojos variables con intervalos más intensos asociados a las tormentas.

- CASTILLA-LA MANCHA: Intervalos nubosos, con nubes altas al principio y aumentando la nubosidad de evolución a lo largo de la mañana. Chubascos dispersos acompañados de tormentas que comenzarán por la mañana en la Mancha.

Por la tarde se extenderán a la mitad oriental de la comunidad, donde pueden ser localmente fuertes y acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento y, en las zonas de montaña, de precipitaciones localmente fuertes.

Las temperaturas mínimas con cambios ligeros, predominando los descensos en la mitad norte y los aumentos en el resto, más acusados en el extremo sur; las máximas en descenso, más acusado en la mitad oriental y en la Mancha. Los vientos soplarán flojos variables, con intervalos más intensos asociados a las tormentas.

- COMUNIDAD VALENCIANA: Poco nuboso o despejado, aumentando al mediodía a nuboso en el interior, donde serán probables chubascos, ocasionalmente con tormenta, sin descartar que sean localmente fuertes en el interior de Valencia.

Las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso; las máximas en descenso en el interior de Valencia, en ligero ascenso en puntos del litoral y sin cambios en el resto. El viento será flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, predominando por la tarde la componente este con intervalos de moderado.

- REGIÓN DE MURCIA: Cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Nubes bajas matinales en el Campo de Cartagena. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del noroeste y el Altiplano, con probables chubascos y tormentas ocasionales, que pueden ser localmente fuertes. Polvo en suspensión en el litoral.

Las temperaturas con pocos cambios, salvo ascenso de las mínimas en la mitad occidental. El viento soplará flojo variable, con intervalos moderados de componente este por la tarde. No se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes asociadas a las tormentas.

- ISLAS BALEARES: Cielo poco nuboso con algún intervalo de nubes medias y altas. Brumas y probabilidad de algún banco de niebla matinales. Las temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso y el viento flojo de componente este y brisas costeras.

- ANDALUCÍA: Cielos poco nubosos o despejados. Nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales, con probables chubascos y tormentas ocasionales, pudiendo ser localmente fuertes.

Las temperaturas mínimas en ascenso; las máximas en ligero ascenso en la vertiente atlántica, en ligero descenso en el interior del tercio oriental y con pocos cambios en el resto.

Los vientos serán flojos variables, con intervalos moderados por la tarde, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes asociadas a las tormentas en el tercio oriental.

- CANARIAS: En el norte de las islas de mayor relieve, cielos nubosos, sin descartar lluvias débiles y ocasionales en medianías durante la primera mitad del día. En el resto de zonas, poco nuboso en general con intervalos nubosos de madrugada.

Las temperaturas máximas en ligero a moderado ascenso en zonas de interior orientadas al sur y oeste de las islas montañosas, y con pocos cambios o en ligero ascenso en el resto de zonas. Mínimas con pocos cambios.

Alisio moderado con intervalos de fuerte y probabilidad de rachas localmente muy fuertes en vertientes sureste y noroeste. Predominio de las brisas en costas suroeste de las islas montañosas. En cumbres, viento flojo del este. EFE