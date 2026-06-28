Ayuso denuncia un proceso de "puro autoritarismo y descomposición" por parte de Sánchez

Madrid, 28 jun (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este domingo el proceso de "puro autoritarismo y descomposición" para la vida política en España por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,

"Sánchez ha decidido ahogarse y llevárselos a todos en un proceso de puro autoritarismo y descomposición para la vida política en España", ha considerado la presidenta autonómica sobre el comité del Partido Socialista, que se celebró ayer sábado.

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Según Ayuso, Sánchez se ha reído "de la situación y de todo el mundo, primero de los españoles, el miércoles en el Congreso, y ayer de su propio partido, al que decidió tener a sus pies comiendo de su mano, secuestrado", ha asegurado en declaraciones durante la Liga de Traineras en Buitrago del Lozoya (Madrid).

Preguntada por la posibilidad que ha dado el juez Calama a Hacienda de personarse en la investigación por las joyas de Zapatero, la presidenta del Gobierno regional ve "sospechoso" que, "con tantos casos de corrupción del PSOE", no se hayan producido inspecciones fiscales "como es debido, por objetividad y coherencia".

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"Siempre ha sido sospechoso, que después de tantas tramas de corrupción como están aflorando en todos los juzgados por todo el país, que jamás ninguna persona implicada en estas tramas, si tienen una relación personal con el Gobierno o con el Partido Socialista, tenga ningún tipo de inspección fiscal", ha mantenido. EFE