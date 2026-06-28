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Aviso naranja (peligro importante) por lluvias y tormentas en cinco comunidades autónomas

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Madrid, 28 jun (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa este domingo avisos naranjas (peligro importante) por lluvias, con acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, o tormentas, que afectan a Aragón, Castilla y León, País Vasco, Navarra y La Rioja.

La lluvia y las tormentas suponen el aviso amarillo (peligro bajo) además en Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía. En esta última, así como en las islas Baleares y Cataluña hay aviso del mismo nivel por altas temperaturas.

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Navarra y La Rioja están en aviso naranja, por peligro importante de precipitación acumulada de 30 litros por metro cuadrado en una hora y por tormentas, acompañadas de granizo y rachas muy fuertes.

En el País Vasco, ese mismo nivel y, por los mismos fenómenos, también en la Rioja alavesa, mientas que queda en amarillo en el resto de Álava y en Gipuzkoa, donde la lluvia acumulada puede llegar a 15 litros por metro cuadrado en unan hora.

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El aviso naranja se limita en Castilla y León a la ibérica de Soria y desciende a nivel amarillo en Burgos, con precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas. Estas últimas suponen aviso del mismo color en la mesa y el sistema central de Segovia.

Las lluvias y tormentas en Aragón activan también avisos, que son naranjas en Zaragoza por tormentas, con probable granizo y rachas de viento muy fuertes asociadas. En el resto de la comunidad el nivel es amarillo por lluvias, con acumulados de 15 litros por metro cuadrado en una hora, y por tormentas.

Aviso de nivel amarillo en Castilla-La Mancha, que afecta a Albacete, Cuenca y Guadalajara, por lluvias y tormentas, así como en el altiplano y noroeste de Murcia.

En la Comunidad Valenciana el aviso por lluvias, con acumulados en una hora de 20 litros por metro cuadro, afecta al interior de Alicante y de Valencia, zonas en las que la alerta es también por tormentas, con posible granizo y rachas de viento muy fuertes asociados, y que se extiende además al litoral sur de Valencia y al litoral norte de Alicante.

Andalucía, además de los avisos amarillos por lluvias y tormentas, en Guadix y Baza (Granada), y por tormentas en Valle del Almanzora y Los Vélez (Almería) y Cazorla y Segura (Jaén), tiene activo avisos por altas temperaturas.

Estos últimos, por máximas de 39 grados, afectan a la campiña cordobesa, así como a Morena y el Condado y el valle de Guadalquivir de Jaén.

Temperaturas máximas de entre 36 y 34 grados activa el aviso amarillo en prácticamente toda Cataluña, con al excepción del sur de Tarragona.

En la islas Baleares, el aviso amarillo por temperaturas máximas que oscilan entre 38 y 36 grados se activa en Mallorca. EFE

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