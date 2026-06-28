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Auxilian a dos vehículos atrapados por acumulación de agua y fango en Pradejón (La Rioja)

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Logroño, 28 jun (EFE).- Agentes de la Guardia Civil han auxiliado a los ocupantes de dos vehículos que, debido a las tormentas de este domingo, se habían quedado atrapados por acumulaciones de agua y fango en la red secundaria de carreteras a su paso por el término municipal riojano de Pradejón.

Las patrullas desplazadas a la carretera LR-280, en Pradejon, han realizado maniobras de auxilio y rescate para garantizar la seguridad de sus ocupantes y restablecer la circulación con las debidas condiciones de seguridad, ha detallado la Guardia Civil en La Rioja en una nota.

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También ha informado sobre el desalojo preventivo de una vivienda de esta localidad de La Rioja Baja afectada por filtraciones de agua, que han provocaron la entrada de caudal al interior del inmueble y han afectado a un bloque de viviendas y a un garaje anegado.

La Guardia Civil ha detallado que mantiene activo el seguimiento de las incidencias derivadas de este episodio meteorológico de precipitaciones y ha recordado a la ciudadanía la importancia de extremar la precaución en los desplazamientos y evitar circular por zonas inundadas o con acumulaciones de agua.

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De acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de La Rioja ante inundaciones (INUNCAR) se ha activado, a las 19:15 horas de este domingo, la fase de emergencia en situación 1.

Esa decisión se ha adoptado ante las numerosas incidencias registradas en la comunidad riojana y por el aumento de las precipitaciones en las estaciones meteorológicas, ha detallado el SOS Rioja en su página web. EFE

(Foto)

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