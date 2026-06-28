Arraun Lagunak arranca la temporada con un golpe de autoridad en Madrid

Redacción deportes, 28 jun (EFE).- La tripulación guipuzcoana de Arraun Lagunak ha logrado la victoria en la Bandera Canal de Isabel II-175 aniversario, primera regata puntuable para la Liga Euskotren femenina de traineras disputada en el embalse de Riosequillo de la localidad madrileña de Buitrago de Lozoya.

La 'Lugañene' ha confirmado los pronósticos con un triunfo incontestable en la contrarreloj por parejas que ha abierto la competición con un novedoso formato de cuatro largos y tres ciabogas que alargó en casi mil metros el recorrido habitual en categoría femenina.

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Una variante que no acusó la cuadrilla entrenada por Juan Mari Etxabe, que llegaba a Madrid con la triple corona de los campeonatos de Gipuzkoa, Euskadi y España. Las patroneadas por Nagore Osoro superaron en 12 segundos a Orio y en 14 a las cántabras de Astillero, que completaron el podio.

San Juan fue cuarta y Tolosaldea, a priori la rival más fuerte de Arraun Lagunak, se enganchó en la baliza en la tercera y última ciaboga y perdió unos segundos de oro que le hicieron perder la segunda plaza y sus opciones de al menos apretar a las ganadoras. Hibaika, Zumaia y Donostiarra cerraron la clasificación de la regata.

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Clasificación de la Bandera Canal de Isabel II-175 aniversario:

.1. Arraun Lagunak 14.26:48

.2. Orio 14.38:44

.3. Astillero 14.40:10

.4. San Juan 14.41:86

.5. Tolosaldea 14.42:26

.6. Hibaika 14.47:30

.7. Zumaia 14.56:86

.8. Donostiarra 14.57:76. EFE

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