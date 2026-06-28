Ai Ogura logra su primera victoria y la de un japonés 22 años después

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 28 jun (EFE).- El japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP) ha logrado su primera victoria en grandes premios de MotoGP al vencer el Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP, que se ha disputado en el circuito TT de Assen, 7.952 días después de que lo hiciese un piloto de la misma nacionalidad.

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Ogura protagonizó una carrera de menos a más, como suele ser habitual en él, y cuando asumió el liderato de la carrera, de manos de su compañero de equipo Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), que acabó segundo, supo poner la distancia necesaria para lograr un triunfo que por última vez logró para Japón su compatriota Makoto Tamada en el Gran Premio de Japón de 2004.

El español Jorge Martín, que logró la tercera posición en el podio, es el nuevo líder del campeonato, al irse por los suelos en las primeras vueltas su compañero de equipo y anterior referente de la categoría, el italiano Marco Bezzecchi.

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El vigente campeón del mundo, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que concluyó sexto la prueba, se vio penalizado con la pérdida de una posición por exceder los límites del trazado en la curva trece del mismo.

Ogura sorprendió a Martín en la salida, pero enseguida recuperó el madrileño, autor de la 'pole position', la primera posición, mientras que Marc Márquez ganaba posiciones y se situaba quinto, y Bezzecchi perdía un puesto con Raúl Fernández, que se colocó segundo ya en la segunda vuelta.

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Antes de concluir la primera, Marc Márquez ya era cuarto al superar a Marco Bezzecchi y la lucha entre Ai Ogura y su compañero de equipo Raúl Fernández, que llegaron a tocarse, la aprovechó el nueve veces campeón del mundo para situarse tercero, aunque Fernández mantuvo la segunda posición.

En apenas una vuelta, y gracias a la disputa que hubo a sus espaldas, Jorge Martín consiguió más de un segundo de ventaja en la primera vuelta y, en la segunda, quedaba nuevamente fuera el líder del mundial, Marco Bezzecchi, que perdió adherencia en la rueda delantera de su Aprilia en la curva quince, y se propinó un 'fortísimo' golpe que le mandó a la clínica del circuito, aunque pronto se confirmó que el piloto estaba bien.

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Martín, por delante, no logró consolidar su ventaja y Raúl Fernández comenzó a recortar distancias, con Marc Márquez contemporizando en la tercera posición y, por detrás, Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16) superaba al italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26) para situarse quinto tras la estela de Ai Ogura.

En la sexta vuelta y con Jorge Martín como líder, Fernández se mantuvo en la segunda plaza, con su compañero de equipo Ai Ogura tercero, que superó a un Marc Márquez que intentó mantener el nivel en un circuito muy físico sin estar todavía plenamente recuperado de su lesión en el hombro.

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Una vuelta más tarde, en el séptimo giro, Marc Márquez se vio superado por Acosta, y con su compañero Bagnaia completamente pegado a él.

Mención especial mereció el rendimiento en esas vueltas iniciales del español Alex Márquez, todavía convaleciente de su lesión de clavícula y vértebra C7, que se vio agravada por la fuerte caída que sufrió el viernes, pero que no le impidió rodar en la octava posición, justo por detrás del italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26).

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Una vuelta más tarde, en la octava, Marc Márquez no se dio por vencido y adelantó a Pedro Acosta, que intentó recuperar la posición pero se fue largo y esa circunstancia la aprovechó también 'Pecco' Bagnaia para rebasarlo, con 'Diggia' y Alex Márquez acercándose a ellos.

La situación de carrera en la octava vuelta reflejaba el duelo entre Jorge Martín y Raúl Fernández, que ya contaban con dos segundos de ventaja sobre Ai Ogura, más de cinco segundos respecto a un quinteto muy estirado formado por Marc Márquez, 'Pecco' Bagnaia, 'Tiburón' Acosta, Di Giannantonio y su hermano Alex.

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Pasado el ecuador de la carrera, la situación en la misma se mantuvo, con Martín y Fernández destacados, mientras Ogura había recortado distancias hasta poco más de un segundo, y el quinteto perseguidor, a más de seis segundos, encabezaba Bagnaia y perdía a una de sus unidades, nuevamente Pedro Acosta.

En esta ocasión el motivo del abandono de Acosta fueron los problemas físicos, con su antebrazo derecho muy cargado por el esfuerzo.

Otro piloto con problemas, en su caso técnicos con el sistema de frenos, fue el italiano 'Pecco' Bagnaia, que se tuvo que salir de pista, obligado al abandono poco después.

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En el decimoséptimo giro, el duelo Martín contra Fernández no contempló las buenas segundas partes del japonés Ogura, que se acercó peligrosamente al dúo de cabeza, aunque sin la consistencia en su ritmo de otras ocasiones.

Fue en la variante de entrada a la recta de meta al comienzo de la decimoctava vuelta que Raúl Fernández decidió superar a Jorge Martín, que vio como al final de recta también le doblegaba Ai Ogura.

Más atrás, rodaba un cuarteto formado por Marc Márquez, Fabio di Giannantonio, Alex Márquez y Enea Bastianini.

Dos vueltas más tarde, en la vigésima, Ai Ogura superó a su compañero de equipo Raúl Fernández y Fabio di Giannantonio pasó a Marc Márquez en la variante de entrada a meta, que tuvo que hacer en plan 'motocross' al no tener espacio para mantenerse dentro de la pista.

A ese adelantamiento de 'Diggia', luego penalizado con una 'vuelta larga', le llegó en esa misma vuelta el de su propio hermano Alex Márquez y, poco después, también el de Enea Bastianini, lo que relegaba a la séptima plaza al vigente campeón del mundo, que recuperó poco después una posición respecto al italiano.

Por delante, Ai Ogura comenzó a distanciarse de todos sus rivales camino de su primera victoria en la categoría de MotoGP, mientras 'Diggia' cumplía con la penalización y regresaba a pista por detrás de Marc Márquez y Enea Bastianini.

Con Ogura camino de su primera victoria en los grandes premios de MotoGP, por delante de Fernández y Martín, Di Giannantonio recuperó posiciones rápidamente al sobrepasar a Enea Bastianini, Marc Márquez y Alex Márquez para concluir en una meritoria cuarta posición.

Al final, nadie pudo batir a Ogura, a quien acompañaron en el podio Fernández y Martín, con 'Diggia' en la cuarta plaza, por delante de Alex Márquez, Enea Bastianini, Marc Márquez, Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1 V4), Brad Binder (KTM RC 16) y Alex Rins (Yamaha YZR M 1 V4), que completaron las diez primeras posiciones. EFE