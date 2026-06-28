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3-3. Austria se cita con España y Mahrez lleva a Argelia a dieciseisavos

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Santiago Carbone

Kansas City (Estados Unidos), 27 jun (EFE).- La selección de Austria será rival de España en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo tras haberse quedado con el segundo lugar del Grupo J al igualar por 3-3 con una Argelia que se convirtió en la última en sellar su boleto a la próxima ronda.

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Argentina ya se había garantizado el primer lugar de su zona y Jordania se había despedido una fecha antes, por lo que el juego disputado este sábado en Kansas City era el encargado de decidir quién acababa segundo y quién ocupaba el tercer lugar.

La diferencia de goles sobre su rival de turno llevó a que a Austria le bastara con el empate para mantenerse por encima de ellos, aunque poco le importó esto.

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A los 28 minutos de la primera parte, Marko Arnautovic aprovechó un pase largo de David Alaba y definió ante la salida del portero para adelantar en el tanteador a los dirigidos por Ralf Rangnick.

Obligado al menos a conseguir un punto, Argelia no tardó en responder. Rafik Belghali avisó con un disparo que se perdió por poco y Fares Chaibi lo hizo con uno que se estrelló contra el vertical izquierdo.

La tercera fue la vencida. Figura de la primera parte, Belghali capturó un balón dentro del área y con un potente disparo ante el que nada pudo hacer Alexander Schlager marcó el empate.

En el comienzo de la segunda parte Austria volvió a golpear. Konrad Laimer desbordó por el sector derecho, envió el balón al medio y Marcel Sabitzer convirtió con un golpe certero el 1-2 parcial.

Argelia sabía nuevamente que necesitaba sumar y otra vez fue adelante para buscar un gol que no tardó en conseguir.

Houssen Aouar fabricó una espectacular jugada por la izquierda, ingreso al área con el balón en sus pies y allí lo cedió a Riyad Mahrez para que el exjugador de Manchester City disparara casi que sin oposición y sellara el 2-2 a los 60 minutos.

Pasados los 90 minutos todo hacía indicar que el resultado no tendría cambios, pero los equipos se habían guardado lo mejor para un final increíble.

Mahrez marcó nuevamente a los 93 e invirtió la posición de estos equipos en la clasificación, aunque de inmediato todo volvió a quedar como al principio cuando Sasa Kalajdzic empató para Austria a los 96 minutos.

De esta forma, el juego se fue con un empate y dejó definidos todos los cruces de los dieciseisavos de final.

Austria se aseguró el segundo lugar y volverá a enfrentarse a España luego de muchos años sin hacerlo. La última vez fue un amistoso jugada en noviembre de 2009 que acabó con victoria de la Roja por 1-5 con tantos de Cesc Fábregas, Dani Güiza, Pablo Hernández y David Villa en dos oportunidades.

El duelo entre austríacos y españoles será el 2 de julio en Los Ángeles.

Mientras tanto, Argelia se convirtió en el último clasificado a los dieciseisavos y allí se medirá con Suiza, el mismo día en Vancouver.

La de este sábado se convirtió en una de las mejores actuaciones de los africanos en la historia de la Copa del Mundo, certamen en el que solo había superado la fase de grupos en Brasil 2014.

- Ficha técnica:

3.Argelia: Oussama Benbot; Rafik Belghali (m.71, Samir Chergui), Aissa Mandi, Amir Ramy Bensebaini, Jaouen Hadjam (m.71, Rayan Aït-Nouri; Nabil Bentaleb, Houssen Aouar (m.94, Fares Ghedjemis); Riyad Mahrez, Ibrahim Maza, Fares Chaibi y Amine Gouiri (m.71, Zineddine Belaid).

Seleccionador: Vladimir Petkovic.

3.Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba (m.62, Kevin Danso), Phillipp Mwene (m.95, Sasa Kalajdzic); Konrad Laimer, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager (m.46, Michael Gregoritsch); Romano Schmid (m.46, Paul Wanner), Marcel Sabitzer y Marco Arnautovic (m.46, Michael Gregoritsh).

Seleccionador: Ralf Rangnick.

Goles: 0-1: m.28, Marko Arnautovic. 1-1: m.45, Rafik Belghali. 1-2: m.55, Marcel Sabitzer. 2-2: m.60, Riyad Mahrez. 3-2: m.93, Riyad Mahrez. 3-3: m.96, Sasa Kalajdzic.

Árbitro: El uzbeko Ilgiz Tantashev. Amonestó a Marco Arnautovic.

Incidencias: Encuentro enmarcado en la última fecha del Grupo J de la Copa del Mundo, disputado en el estadio de Kansas City ante 69.045 espectadores. EFE

(foto)

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