0-1. Stephen Eustaquio clasifica a Canadá en el minuto 93

Inglewood (EE.UU.), 28 jun (EFE).- Un gol en el minuto 93 de Stephen Eustaquio, con un disparo raso desde fuera del área, clasificó a Canadá para los octavos de final del Mundial 2026 contra Sudáfrica, con una victoria por 0-1.

Canadá, por primera vez en octavos de la competición, se medirá al ganador del choque entre Marruecos y Países Bajos. EFE