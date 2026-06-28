0-1. Stephen Eustaquio clasifica a Canadá en el minuto 93

Inglewood (EE.UU.), 28 jun (EFE).- Un gol en el minuto 93 de Stephen Eustaquio, con un disparo raso desde fuera del área, clasificó a Canadá para los octavos de final del Mundial 2026 contra Sudáfrica, con una victoria por 0-1.
Canadá, por primera vez en octavos de la competición, se medirá al ganador del choque entre Marruecos y Países Bajos. EFE
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