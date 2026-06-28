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0-1. Eustáquio lleva a Canadá a la gloria en el minuto 92

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Mikaela Viqueira

Inglewood (EE.UU.), 28 jun (EFE).- Canadá alcanzó la gloria este domingo al derrotar y eliminar del Mundial a Sudáfrica por 0-1 con un gol en los últimos compases del encuentro (minuto 92) que hizo que la selección canadiense pase a la historia al superar, por primera vez, una ronda eliminatoria de una Copa del Mundo.

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Un tiro libre de Stephen Eustáquio desde fuera del área en el minuto 92 se coló en la portería rival, desatando la locura en el banquillo y sellando un triunfo agónico que quedará grabado con letras de oro en el fútbol del país norteamericano.

Canadá, subcampeona del Grupo B, inició el encuentro con un planteamiento ofensivo que le permitió generar más oportunidades a portería que su rival durante los primeros minutos de juego.

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Para contrarrestar el dibujo táctico de los canadienses, los africanos, segundo del Grupo A, volvió a poner sobre la cancha el sistema tradicional de 4-2-3-1 con el objetivo de tapar el juego interior.

Esta disposición buscó abrir los extremos para un duelo en el que destacó la falta en el once inicial de Alphonso Davies. El cuerpo técnico decidió no arriesgarlo en el arranque del compromiso debido a que el futbolista viene saliendo de una lesión y se encuentra en pleno proceso de retorno a las canchas.

La ausencia de su gran estrella no achantó así al conjunto canadiense que apretó al final del primer tiempo con dos opciones claras que no se consolidaron.

Sudáfrica por su parte tuvo su primera ocasión clara bien entrada en la segunda parte, con un disparo desde fuera del área que se fue al travesaño.

Poco después, en el minuto 62, Canadá volvió a buscar con mayor intensidad el gol con un remate de Tani Oluwaseyi, jugador del Villarreal, que alcanzó a despejar Williams.

La espera se hizo eterna, pero en medio de la desesperación, a Marsch no le quedó más remedio que mandar a Davies al campo.

El retorno de la gran estrella canadiense a las canchas se notó de inmediato a pesar de haber estar un más de año apartado: en los primeros compases, firmó una asistencia para Jacob Shaffleburg que estuvo a punto de terminar en gol en el minuto 75 de juego.

Con Sudáfrica eliminado de la competición, los canadienses aguardan por su próximo rival de octavos de final, que se decidirá el próximo 6 de julio entre el ganador del duelo de dieciseisavos que se disputará mañana en el Estadio de Monterrey (México) entre Marruecos y Países Bajos.

0. Sudáfrica: Ronwen Williams, Teboho Mokoena, Aubrey Modiba, Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng (m.46, Thalente Mbatha), Thapelo Maseko (m.86, Tshepang Moremi), Sphephelo Sithole, Mbekezeli Mbokazi, Evidence Makgopa (m.86, Iqraam Rayners), Khuliso Mudau y Ime Okon.

Seleccionador: Hugo Broos.

1. Canadá: Maxime Crépeau, Alistair Johnston, Stephen Eustáquio, Jonathan David, Liam Millar (m. Jacob Shaffelburg), Tani Oluwaseyi (m.71, Promise David), Derek Cornelius, Moïse Bombito (m.59, Luc De Fougerolles), Tajon Buchanan (m.75, Alphonso Davies , Richie Laryea y Nathan Saliba (m.59, Niko Sigur).

Seleccionador: Jeese Marsch.

Gol: 0-1, m. 92: Stephen Eustaquio.

Árbitro: Joao Pinheiro. Amonestó a Nathan Saliba y Niko Sigur, de Canadá.

Incidencias: partido de dieciseisavos del Mundial 2026 disputado en el estadio de Los Ángeles. EFE

(foto)

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