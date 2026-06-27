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Vox plantea eliminar los planes de igualdad y LGTBI de las empresas y el registro horario obligatorio

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Vox ha presentado este sábado, en el marco de su Asamblea General Ordinaria, su Programa de Desregulación, que incluye propuestas para suprimir los planes de igualdad y LGTBI de las empresas, el registro horario obligatorio, y una Ley de Mercado Abierto para toda España, entre otras.

Bajo el lema '¡Al grano!' Una vida más fácil', Vox aduce que la hiperregulación es responsable del "decrecimiento, desmantelamiento o decadencia" de varios ámbitos y sectores españoles, y pone el foco en el sector primario, la energía, la industria, la vivienda, el sistema autonómico y la inmigración masiva.

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"Las leyes, nacidas para encarnar el orden y posibilitar la convivencia, estranguladas en la hipertrofia normativa contemporánea, han degenerado en un caos normativo que penaliza la iniciativa, lastra el crecimiento y condena el porvenir, fuente de desorden y parálisis social", resumen los de Santiago Abascal.

El Programa de Desregulación, recogido por Europa Press, aclara que las propuestas que contiene parte de una revisión "profunda" de toda la normativa y la burocracia" y matiza que "no agotan" todas las que proponen o van a poner en marcha en los gobiernos de los que forman parte --Extremadura, Aragón y Castilla y León--, sino que son las medidas que "van a vertebrar" la arquitectura de desregulación "integral" que quieren implementar.

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Así, Vox plantea derogar los planes de igualdad y LGTBI obligatorios en las empresas. El partido de Santiago Abascal justifica que la igualdad ante la ley ya está garantizada por la Constitución y cree que "obligar a cada empresa a redactar, negociar, registrar y revisar un plan de igualdad es "burocracia ideológica disfrazada de progreso". En cuanto al plan LGTBI, consideran que "ninguna empresa debe estar obligada a redactar planes para acreditar su adhesión a una agenda" ni "certificar su corrección política".

Además, propone derogar el protocolo de desconexión digital obligatorio, y justifica que las condiciones de trabajo se pactan entre empresa y trabajador, garantizando "siempre" unas condiciones laborales "justas y dignas" para todos los trabajadores. "No hace falta un protocolo oficial registrado por triplicado para apagar el móvil al salir del trabajo", añaden.

Asimismo, sugiere acabar con el registro horario obligatorio universal porque se ha convertido "en una carga absurda" para teletrabajadores, profesionales por objetivos, autónomos con empleados y miles de pymes. "Quien quiera fichar, que fiche" y "quien trabaje por objetivos, que trabaje por objetivos", aunque la Administración intervendrá donde haya indicios "reales" de abuso, según Vox.

El partido de Santiago Abascal también plantea derogar el plan de movilidad sostenible obligatorio y adecuar el plan de riesgos laborales al riesgo real porque "la aplicación universal y acrítica de la normativa a cualquier microempresa, sin importar la actividad que realmente desarrolla, ha llenado el día a día de las pymes españolas de cursos, protocolos y certificaciones sin la menor utilidad práctica".

También en el ámbito empresarial, Vox aborda la "trampa" de los 50 empleados. "Una pyme que pasa de 49 a 50 trabajadores se convierte en un monstruo burocrático: plan de igualdad, plan LGTBI, auditoría retributiva, comité de seguridad y salud, canal interno de denuncias y un sinfín de obligaciones más", lamentan.

EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN

Vox también asegura que acabará con la obligación de cita previa, que, a su juicio, se ha convertido en "un muro para no atender" al ciudadano. "Hoy es imposible entrar en una oficina pública, renovar un documento o hacer una gestión básica sin pelearse durante semanas con una web que nunca tiene huecos", justifican.

Precisamente, el Congreso, con los votos a favor de PP, Vox, Junts, PNV, Podemos y BNG, aprobó una iniciativa para instar al Gobierno a eliminar la obligatoriedad de la cita previa en la Administración, permitiendo la atención presencial sin reserva.

Por otro lado, Vox promete derogar tres normas por cada una que se apruebe. "Cada ley nueva tendrá que identificar, en su propio texto, qué tres normas vigentes deroga" y "sin esa identificación, no se tramita ni se aprueba", reza el Programa de Desregulación, recogido por Europa Press. "Basta ya de legislaturas que añaden miles de normas y no retiran ninguna: los españoles no pueden seguir cargando con un Boletín Oficial que crece sin parar mientras su libertad mengua", agrega.

Además, Vox garantiza que aprobará una Ley de Mercado Abierto para que cualquier empresa, profesional o producto que ya opere legalmente en una comunidad autónoma pueda hacerlo en el resto del territorio nacional sin trámites, licencias ni registros adicionales.

También quieren implantar una sola base de datos para toda la Administración. "El ciudadano no volverá a entregar un papel, un certificado o un dato que la Administración ya tiene", afirman. "Se acabó el peregrinaje de ventanilla en ventanilla pidiendo documentos que el propio Estado emitió", añaden.

En esta línea, Vox quiere suprimir los "mercados parasitarios" nacidos a la luz de la burocracia. "Allí donde hay un trámite que no funciona, brota inmediatamente un negocio que se aprovecha de él", como la reventa de citas en Extranjería o para el DNI, según mencionan.

Además, plantean el silencio administrativo positivo y declaración responsable como regla general, pero deja fuera materias que afectan a la soberanía nacional y al control de quién entra y se queda en España: nacionalidad, residencia, permisos de trabajo a extranjeros y, en general, inmigración.

Asimismo, Vox plantea leyes de armonización para acabar con el caos autonómico. "El Estado recuperará el uso del artículo 150.3 de la Constitución para imponer reglas comunes allí donde las Comunidades Autónomas han convertido España en diecisiete países distintos", señalan.

Otras de las propuestas de Vox son la libertad de promociones, rebajas y campañas comerciales para los comercios para adecuarlos al comercio 'online', que "vende cuando quiere y como quiere"; el fin de la doble licencia comercial; una sola norma para toda España, armonizada con Europa, de etiquetado y envasado.

PROPUESTAS PARA EL SECTOR DE LA ENERGÍA

Vox dedica un espacio a propuestas en el sector de la energía. Reclaman la tramitación exprés de autorizaciones para construir líneas, subestaciones y puntos de conexión a la red; acceso real a la red para quien quiera invertir en España; y la tramitación exprés del almacenamiento energético, con prioridad al bombeo hidráulico.

Sobre el agua, los de Santiago Abascal garantizan que "ni una gota más" irá al mar "mientras el campo se seca". "Cada año se tiran al mar cantidades ingentes de agua dulce, agua que podría regar nuestros campos, abastecer nuestra industria y dar vida a nuestros pueblos, mientras a pocos kilómetros hay regadíos resecos, cultivos perdidos y comarcas enteras sometidas a restricciones", explican.

Concluyen que "no falta" agua, sino "infraestructuras para llevarla de donde sobra a donde hace falta, y sobran décadas de trabas y bloqueos ideológicos que impiden construir un embalse, una balsa, una desaladora o una conducción". Prometen, así, aplicar a las infraestructuras hidráulicas la misma tramitación exprés que al resto: plazos cerrados, una sola evaluación ambiental y silencio positivo.

El documento de Vox también dedica un espacio a las leyes que derogaría. Destacan la de vivienda, cambio climático, la reforma laboral, la movilidad sostenible y los planes de igualdad.

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EuropaPress

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