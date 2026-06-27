Vox celebra su Asamblea General con la "desregulación" burocrática como protagonista

Madrid, 26 jun (EFE).- Vox celebra este sábado su Asamblea General Ordinaria, en la que su presidente, Santiago Abascal, medirá el apoyo de los afiliados a su gestión política y económica del último año, así como a la "desregulación", su propuesta estrella para reducir la burocracia institucional.

Abascal acude a la reunión en Madrid del máximo órgano del partido con las voces críticas silenciadas y el aval de los buenos resultados obtenidos en las distintas elecciones autonómicas celebradas desde la asamblea ordinaria de hace doce meses.

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La asamblea comienza a las diez de la mañana a puerta cerrada en el Auditorio Mutua Madrileña, donde los afiliados votarán las cuentas de la organización correspondientes al último ejercicio y el informe de gestión que presentará el tesorero y diputado, Pablo Sáez.

Dos horas después tendrá lugar un acto público en el que el secretario general del partido en el Congreso de los Diputados y jefe de la oficina económica de la formación, José María Figaredo, expondrá las medidas del 'Programa de desregulación'.

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Se trata de uno de los puntos clave de sus pactos con el PP en las comunidades autónomas, que está estrechamente ligado al criterio de 'prioridad nacional' en el acceso a los servicios públicos, y la intención de Vox es exportarlo al conjunto de España.

Junto a Figaredo estarán los vicepresidentes autonómicos encargados de la cartera: Óscar Fernández Calle (Extremadura), Alejandro Nolasco (Aragón) y Carlos Pollán (Castilla y León).

Está previsto que en el acto intervenga también el secretario general del partido, Ignacio Garriga, mientras que Abascal será el encargado de poner el broche final. EFE

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