Una mujer de 80 años, en estado crítico tras ahogarse en una playa de Palamós (Girona)

Barcelona, 27 jun (EFE).- Una mujer de 80 años se encuentra ingresada en estado crítico en el hospital Josep Trueta de Girona tras ahogarse en el agua en una playa de la localidad gerundense de Palamós, han informado a EFE fuentes del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

El suceso, según las mismas fuentes, ha tenido lugar sobre las once y media de la mañana, cuando los servicios de emergencias han rescatado del agua a la mujer, que ha podido ser reanimada en el arenal por los sanitarios.

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Posteriormente, un helicóptero del SEM la ha trasladado al hospital Josep Trueta, donde ha ingresado en estado crítico.

Se da la circunstancia de que en el otro extremo del litoral catalán, en la playa de L'Arquitecte de L'Ampolla (Tarragona), otra mujer de 80 años ha fallecido ahogada este mediodía. EFE

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