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Tellado emplaza al PP de Cataluña a ser "motor del cambio" que lleve a Feijóo a la Moncloa

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Barcelona, 27 jun (EFE).- El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha emplazado este sábado al PP de Cataluña a mejorar sus resultados en el próximo ciclo electoral, para convertirse en el "motor del gran cambio" que lleve al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, a la Moncloa.

En su intervención en el XVI Congreso del PP de Cataluña, que se celebra este sábado en Barcelona, Tellado ha destacado que ya quedó atrás la "travesía del desierto" por la que pasó el PPC cuando, en las elecciones catalanas de 2021, obtuvo solo tres diputados y se convirtió en la octava fuerza del Parlament.

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"Fueron tiempos duros", ha reconocido, pero esa etapa quedó zanjada en 2024, cuando el PPC quintuplicó sus resultados y escaló hasta la cuarta posición, con 15 diputados en el Parlament, una cifra que representa "un avance", pero que, según Tellado, no debe considerarse el techo de la formación en Cataluña.

En su opinión, el partido está "preparado para obtener mucho más", por lo que debe "conseguir los mejores resultados en las próximas elecciones", tanto en Cataluña como en toda España.

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El PPC, ha insistido, debe "seguir creciendo en Cataluña para que crezca la esperanza de los ciudadanos en un cambio político" en toda España.

"Vais a ser un motor del gran cambio", ha augurado Tellado, que ha subrayado que "no hay nadie más defendiendo la bandera del constitucionalismo en Cataluña".

Según Tellado, el PPC será decisivo en el próximo ciclo electoral, por lo que ha pedido trabajar en equipo y sumar fuerzas para cosechar más diputados, concejales y alcaldías.

Después de que el pleno del Congreso haya aprobado esta semana una moción del PP que insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza y a asumir con su dimisión las responsabilidades por los casos de corrupción en su entorno, Tellado ha afirmado que "España es un clamor pidiendo elecciones".

El PP, ha remarcado, "está listo para asumir la responsabilidad histórica de salvar a España de Pedro Sánchez" y llevar a cabo una tarea de "reconstrucción nacional integral", después de que Sánchez haya dejado "devastada" la convivencia política y haya debilitado "los pilares de la democracia", ha dicho.

Previamente ha intervenido la presidenta de Nuevas Generaciones de Cataluña, Jimena Vallejos, que ha señalado que, pese a los esfuerzos del PSC por presentarse como una marca diferente del PSOE, de hecho son "la misma empresa": "El PSC es el PSOE hablando en catalán", ha sentenciado. EFE

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