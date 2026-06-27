Espana agencias

Solo ha habido cuatro casos de dopaje en Mundiales y el último fue el de Maradona

Guardar
Google icon

Dallas (EE.UU.), 27 jun (EFE).- Treinta y dos años después, el de Diego Maradona sigue siendo el cuarto y último caso de dopaje en una fase final mundialista, pese a que los controles se han incrementado de forma exponencial.

La FIFA introdujo los controles antidopaje en 1966, pero hasta 1974 no se dio el primer caso en una Copa del Mundo y, desde entonces, tan sólo en otras tres ocasiones ha habido controles positivos.

PUBLICIDAD

El primero fue el haitiano Ernst Jean-Joseph, en el Mundial de Alemania 1974. El mediocentro pelirrojo y mulato dio positivo por efedrina -adujo que tomó unas pastillas para el asma-, tras el partido contra Polonia, pero no fue sancionado por la FIFA.

La sanción se la impuso el dictador Jean Claude Duvalier, que dos días después le reclamó de vuelta al país antillano: la policía haitiana le sacó a golpes del hotel a la vista de la prensa internacional, le introdujo en un automóvil y le llevó al aeropuerto, de vuelta a su país para rendir explicaciones.

PUBLICIDAD

Cuatro años después, fue el escocés Willy Johnstone el que dio positivo por fencamfamina -recuperador de la fatiga- tras el partido contra Perú del Mundial de Argentina’78.

El habilidoso extremo no tenía que pasar el control en un principio, pero Archie Gemmill, quien debía hacerlo, estaba severamente deshidratado. Johnstone dio positivo y sus excusas (“no pude doparme porque jugué el peor partido de mi carrera internacional”, dijo) no fueron suficientes ni para la federación escocesa, que lo envió de vuelta al Reino Unido.

Un español, el barcelonista Ramón María Calderé, fue el protagonista del tercer caso de la historia de los Mundiales, al dar positivo por efedrina durante el Mundial de México’86.

Un jarabe que le había recetado un médico de la FIFA fue el causante, pero demostrada la inocencia del jugador, la sanción quedó en un partido de suspensión y una multa de 25.000 francos suizos (unos 9.000 euros) a la Federación Española, por no habérselo administrado 72 horas antes del partido frente a Irlanda de Norte, el plazo indicado.

Sin duda, el más conocido de todos es el de Diego Armando Maradona, positivo por cinco sustancias derivadas de la efedrina, tras el encuentro contra Nigeria del Mundial de Estados Unidos’94. Expulsado del Mundial y suspendido durante 15 meses, fue el último encuentro del 'Pelusa' con la Albiceleste.

Desde entonces, no ha habido más positivos, pese a que la frecuencia y cantidad de los controles ha aumentado. Se calcula que unos 12.000 controles, con muestras antes y durante la competición.

En el Mundial 2026, teniendo en cuenta que en Catar, con 32 equipos, se tomaron unas 3.000 muestras biológicas, la cifra con 48 selecciones podría alcanzar las 4.500 en la Copa del Mundo norteamericana. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Terelu Campos, acorralada en ‘¡De Viernes!’ como último apoyo de Rocío Carrasco en Telecinco: “Me exigís que tenga con ella la relación que vosotros queréis”

La colaboradora asistió a la presentación del documental de Rocío Jurado para arropar a su amiga y sus compañeros la han avasallado a preguntas

Terelu Campos, acorralada en ‘¡De Viernes!’ como último apoyo de Rocío Carrasco en Telecinco: “Me exigís que tenga con ella la relación que vosotros queréis”

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Esta es la casa más cara para vivir el verano en Mallorca: casi 30 millones de euros, un spa y una sala de cine privada

La mansión de 1.400 metros cuadrados cuenta con 11 habitaciones, gimnasio equipado, sala de cine, amplios jardines, varias piscinas y terrazas en un entorno privilegiado con vistas a la bahía de Palma

Esta es la casa más cara para vivir el verano en Mallorca: casi 30 millones de euros, un spa y una sala de cine privada

Pedro Sánchez defiende a su familia, critica el “atropello” a los derechos de Zapatero y promete una España “aún mejor” en 2031 con un “gobierno progresista”

El comité federal del PSOE se ha celebrado en un contexto de profunda tensión interna debido al cúmulo de causas judiciales que afectan al partido

Pedro Sánchez defiende a su familia, critica el “atropello” a los derechos de Zapatero y promete una España “aún mejor” en 2031 con un “gobierno progresista”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez defiende a su familia, critica el “atropello” a los derechos de Zapatero y promete una España “aún mejor” en 2031 con un “gobierno progresista”

Pedro Sánchez defiende a su familia, critica el “atropello” a los derechos de Zapatero y promete una España “aún mejor” en 2031 con un “gobierno progresista”

“Bajó diciendo que su papá estaba apuñalando a su mamá”: un hombre mata a su pareja en Mairena de Alfarafe (Sevilla) y es el hijo de ambos el que alerta a los vecinos

El inesperado mensaje que recibió Zapatero mientras revisaba toda su documentación: “Hoy ha aparecido esta factura. ¿Puedes preguntarle si es real?”

Los socios del Gobierno consiguen que Sánchez levante su bloqueo a la ley de nacionalidad para los saharauis antes del parón veraniego: “Está cediendo”

Cinco españoles muertos mientras 14 siguen bajo los escombros: todavía hay 119 desaparecidos tras el doble terremoto en Venezuela

ECONOMÍA

Esta es la casa más cara para vivir el verano en Mallorca: casi 30 millones de euros, un spa y una sala de cine privada

Esta es la casa más cara para vivir el verano en Mallorca: casi 30 millones de euros, un spa y una sala de cine privada

Hacienda retira a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales y añade a Rusia

El teletrabajo se diluye en España: las empresas recortan esta opción en las nuevas ofertas, en un momento en que los empleados lo valoran más que nunca

Una generación sin casa: solo uno de cada diez jóvenes menores de 25 años consigue comprar una vivienda en España

No, el casero no puede prohibir que el inquilino reciba visitas en la vivienda alquilada (pero hay una excepción): esto es lo que dice la ley

DEPORTES

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 27 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 27 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

El VAR amarga el ‘Orgullo’ de Irán en el último minuto y clasifica a Egipto que hace historia: los goles y el resumen, en vídeo

Bélgica despierta a tiempo y firma una manita para liderar el grupo G: el resumen y los goles, en vídeo

Un árbitro “bastante permisivo”, muchos “palos” y una Uruguay “leñera” llevan a España al límite

Una España sin brillo expulsa del Mundial a Uruguay y esquiva a Argentina en dieciseisavos