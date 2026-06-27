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Se eleva a seis el número de españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela

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Madrid, 27 jun (EFE).- El número de españoles que han fallecido en los terremotos registrados en Venezuela asciende ya a seis, mientras el de desaparecidos es de 133, han informado este sábado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Además sigue habiendo 14 españoles localizados bajo los escombros, que, señala Exteriores, centran los esfuerzos de los equipos de rescate.

Exteriores ha insistido en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen. EFE

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