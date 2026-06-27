Sánchez replica a Page por pedir adelanto electoral y le recuerda que en 2016 favoreció la investidura de Rajoy

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha respondido a las críticas del presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, recordándole que en el año 2016 formaba parte del sector socialista que favoreció la investidura del líder del PP, Mariano Rajoy.

Page ha sido la única voz discrepante que ha escuchado Sánchez en el Comité Federal de este sábado, junto a la de la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, y ha vuelto a pedir que adelante las elecciones como respuesta a los distintos casos de corrupción que afectan al Gobierno y al partido.

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En su turno final --para clausurar un Comité Federal que ha durado seis horas por las cerca de cuarenta intervenciones que ha habido-- el jefe del Ejecutivo ha respondido a esta crítica señalando que los que ahora piden un adelanto electoral, son los mismos que propiciaron la investidura de Rajoy en el año 2016, según indican fuentes socialistas.

Sánchez recordó así la batalla interna que se vivió entonces en el PSOE, entre los que abogaban por dejar gobernar a Rajoy y los partidarios del 'no es no' liderados por él. Ese choque terminó en el célebre Comité Federal de octubre de 2016 que le apartó de la secretaría general.

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Además de Sánchez, la 'número dos' del PSOE y secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, y el ministro y líder en Madrid, Óscar López, han respondido directamente a los reproches de Page durante sus intervenciones. Ambos le han achacado que reme en contra de los intereses de su partido y juegue a favor de la oposición con sus planteamientos.

Desde el entorno de Page rechazan lecciones de aquellos "a los que no votan ni en su pueblo" y afean que haya ministros que intervengan en el Comité Federal, una norma no escrita que no se está cumpliendo en las últimas ediciones.

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LA MAYORÍA DEJA LAS ELECCIONES EN MANOS DE SÁNCHEZ

Pese a estos reproches, en Ferraz destacan que la inmensa mayoría de intervinientes se mostraron alineados con la actual dirección y Sánchez trasladó toda su disposición a seguir asegurando que tiene más ganas que nunca de volver a ganar las elecciones en el año 2027.

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Page y Andrés han sido los únicos que han reclamado elecciones mientras el resto de líderes territoriales y dirigentes han dejado la decisión en manos del presidente, haciendo hincapié en que es una prerrogativa que solo le corresponde a él.

Según distintas fuentes consultadas nadie más ha pedido que convoque las generales antes de las municipales y autonómicas de mayo de 2027, para que los alcaldes y líderes regionales no sufran una caída electoral generalizada como ocurrió en 2023.

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En este sentido varios líderes autonómicos dicen que Sánchez convocará cuando considere que es el mejor momento para el país y para el partido aunque desde una federación, sin embargo, admiten que sería preferible que las generales se celebrasen antes, entre enero y abril.

Las fuentes consultadas señalan que solo Page ha mencionado explícitamente el 'caso Leire Díez' y ha pedido que el PSOE se querelle contra ella. El resto de alusiones han sido en términos genéricos en los que han expresado su repulsa por los manejos de los anteriores secretarios de Organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, aunque sin citarles.

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SILENCIO SOBRE LAS JOYAS DE ZAPATERO

Varios de los integrantes del Comité Federal han mostrado su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y han hecho hincapié en el respeto a la presunción de inocencia, pero no ha habido menciones a las joyas encontradas por la Guardia Civil en su despacho, cuyo origen todavía no ha explicado.

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APRUEBAN EL CALENDARIO Y MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN

El Comité, además, ha aprobado por unanimidad el calendario de elecciones primarias de cara a las elecciones autonómicas y municipales que ofrece tres fechas a los territorios, julio, septiembre y noviembre.

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También han sacado adelante las medidas reglamentarias para aplicar plenamente las 13 medidas anticorrupción y de control interno anunciadas hace un año,