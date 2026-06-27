Espana agencias

Sánchez replica a Page por pedir adelanto electoral y le recuerda que en 2016 favoreció la investidura de Rajoy

Guardar
Google icon
Imagen ZSEF7N6WDJHVBJZLWJZQPSSAAE

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha respondido a las críticas del presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, recordándole que en el año 2016 formaba parte del sector socialista que favoreció la investidura del líder del PP, Mariano Rajoy.

Page ha sido la única voz discrepante que ha escuchado Sánchez en el Comité Federal de este sábado, junto a la de la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, y ha vuelto a pedir que adelante las elecciones como respuesta a los distintos casos de corrupción que afectan al Gobierno y al partido.

PUBLICIDAD

En su turno final --para clausurar un Comité Federal que ha durado seis horas por las cerca de cuarenta intervenciones que ha habido-- el jefe del Ejecutivo ha respondido a esta crítica señalando que los que ahora piden un adelanto electoral, son los mismos que propiciaron la investidura de Rajoy en el año 2016, según indican fuentes socialistas.

Sánchez recordó así la batalla interna que se vivió entonces en el PSOE, entre los que abogaban por dejar gobernar a Rajoy y los partidarios del 'no es no' liderados por él. Ese choque terminó en el célebre Comité Federal de octubre de 2016 que le apartó de la secretaría general.

PUBLICIDAD

Además de Sánchez, la 'número dos' del PSOE y secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, y el ministro y líder en Madrid, Óscar López, han respondido directamente a los reproches de Page durante sus intervenciones. Ambos le han achacado que reme en contra de los intereses de su partido y juegue a favor de la oposición con sus planteamientos.

Desde el entorno de Page rechazan lecciones de aquellos "a los que no votan ni en su pueblo" y afean que haya ministros que intervengan en el Comité Federal, una norma no escrita que no se está cumpliendo en las últimas ediciones.

LA MAYORÍA DEJA LAS ELECCIONES EN MANOS DE SÁNCHEZ

Pese a estos reproches, en Ferraz destacan que la inmensa mayoría de intervinientes se mostraron alineados con la actual dirección y Sánchez trasladó toda su disposición a seguir asegurando que tiene más ganas que nunca de volver a ganar las elecciones en el año 2027.

Page y Andrés han sido los únicos que han reclamado elecciones mientras el resto de líderes territoriales y dirigentes han dejado la decisión en manos del presidente, haciendo hincapié en que es una prerrogativa que solo le corresponde a él.

Según distintas fuentes consultadas nadie más ha pedido que convoque las generales antes de las municipales y autonómicas de mayo de 2027, para que los alcaldes y líderes regionales no sufran una caída electoral generalizada como ocurrió en 2023.

En este sentido varios líderes autonómicos dicen que Sánchez convocará cuando considere que es el mejor momento para el país y para el partido aunque desde una federación, sin embargo, admiten que sería preferible que las generales se celebrasen antes, entre enero y abril.

Las fuentes consultadas señalan que solo Page ha mencionado explícitamente el 'caso Leire Díez' y ha pedido que el PSOE se querelle contra ella. El resto de alusiones han sido en términos genéricos en los que han expresado su repulsa por los manejos de los anteriores secretarios de Organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, aunque sin citarles.

SILENCIO SOBRE LAS JOYAS DE ZAPATERO

Varios de los integrantes del Comité Federal han mostrado su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y han hecho hincapié en el respeto a la presunción de inocencia, pero no ha habido menciones a las joyas encontradas por la Guardia Civil en su despacho, cuyo origen todavía no ha explicado.

APRUEBAN EL CALENDARIO Y MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN

El Comité, además, ha aprobado por unanimidad el calendario de elecciones primarias de cara a las elecciones autonómicas y municipales que ofrece tres fechas a los territorios, julio, septiembre y noviembre.

También han sacado adelante las medidas reglamentarias para aplicar plenamente las 13 medidas anticorrupción y de control interno anunciadas hace un año,

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tres trucos de un experto para que tu perro no tenga miedo a ir al veterinario: “Tienes que saber leer estas señales”

Aprender a leer el lenguaje corporal del perro y aplicar refuerzo positivo son claves para reducir su aprensión

Tres trucos de un experto para que tu perro no tenga miedo a ir al veterinario: “Tienes que saber leer estas señales”

La mujer de 30 años que ha comprado un lago con dos casas por 370.000 euros: así planea convertirlo en un negocio rentable

La finca combina residencia personal y alojamiento compartido para creativos con estancias de noches a meses, mientras se amplía la oferta con nuevas unidades y un espacio para eventos

La mujer de 30 años que ha comprado un lago con dos casas por 370.000 euros: así planea convertirlo en un negocio rentable

Así es la casa que se está construyendo Melendi en Boadilla del Monte mientras vive de alquiler en La Finca: de estilo mediterráneo con grandes ventanales

Tras vender la casa en la que vivía con su familia también en Boadilla, el cantante ya está rematando los últimos detalles de su nuevo hogar

Así es la casa que se está construyendo Melendi en Boadilla del Monte mientras vive de alquiler en La Finca: de estilo mediterráneo con grandes ventanales

Orgullo LGTBIQ+ en España: de la resistencia en Barcelona al liderazgo europeo en derechos

La manifestación estatal, que ha situado al país a la vanguardia en derechos y visibilidad, se celebrará en Madrid el próximo 4 de julio

Orgullo LGTBIQ+ en España: de la resistencia en Barcelona al liderazgo europeo en derechos

Cortinas abiertas o cerradas durante las horas de calor: los expertos aclaran todas las dudas

El gesto cotidiano que puede reducir la temperatura de tu casa en plena ola de calor

Cortinas abiertas o cerradas durante las horas de calor: los expertos aclaran todas las dudas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo acusa a Sánchez de “caudillismo” por gobernar “contra el Congreso” y desde el PP-M lo critican por “aplaudir el hundimiento del Titanic”

Feijóo acusa a Sánchez de “caudillismo” por gobernar “contra el Congreso” y desde el PP-M lo critican por “aplaudir el hundimiento del Titanic”

Vox se propone derogar tres normas por cada una nueva, empezando por vivienda, cambio climático, igualdad, y la reforma laboral

La abogada Miriam González, fundadora de España Mejor, registra Democracia 21, un partido político con el que podría presentarse a las próximas elecciones generales

Pedro Sánchez defiende a su familia, critica el “atropello” a los derechos de Zapatero y promete una España “aún mejor” en 2031 con un “gobierno progresista”

“Bajó diciendo que su papá estaba apuñalando a su mamá”: un hombre mata a su pareja en Mairena de Alfarafe (Sevilla) y es el hijo de ambos el que alerta a los vecinos

ECONOMÍA

La mujer de 30 años que ha comprado un lago con dos casas por 370.000 euros: así planea convertirlo en un negocio rentable

La mujer de 30 años que ha comprado un lago con dos casas por 370.000 euros: así planea convertirlo en un negocio rentable

Los 6 pueblos costeros en los que aún puedes comprar casas por 100.000 euros en España: zonas alejadas del turismo y con vida local

“El café cuesta 20 céntimos y se vende a 5 euros”: el camarero de un hotel de Ibiza es despedido tras quejarse en TikTok de los altos precios que cobra a los clientes

Una trabajadora lleva a una empresa de congelados a los tribunales y alega que su vida peligró por el frío en el puesto

Una tienda de campaña por 238.000 euros la semana: la temporada alta de verano dispara los precios en Italia

DEPORTES

Unai Simón da la razón a De la Fuente: portería imbatida y récord histórico para España en el Mundial 2026

Unai Simón da la razón a De la Fuente: portería imbatida y récord histórico para España en el Mundial 2026

Las luces y sombras de España en la fase de grupos del Mundial 2026: mucha posesión, pocos goles y una tarea pendiente

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 27 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

El VAR amarga el ‘Orgullo’ de Irán en el último minuto y clasifica a Egipto que hace historia: los goles y el resumen, en vídeo

Bélgica despierta a tiempo y firma una manita para liderar el grupo G: el resumen y los goles, en vídeo